Monaco: “Spero Sinner-Zverev sia una partita lunga per un motivo. Il tedesco ha il tennis per provarci”

Tanta carne al fuoco nell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Massimiliano Ambesi e Guido Monaco, in cui si è parlato dell’andamento dei quarti di finale andati in scena ieri e soprattutto dell’avvicinamento verso le semifinali del Masters 1000 di Montecarlo che vedranno impegnati Jannik Sinner contro Alexander Zverev e Carlos Alcaraz contro Valentin Vacherot.

“Con Joao Fonseca ci siamo. Ha avuto una grandissima reazione contro Zverev, alzando proprio il livello. Ci sono grandi meriti del brasiliano, anche se non ha avuto l’istinto del killer nel terzo set. Ha peccato un po’ di inesperienza. Fonseca gioca delle partite di tennis molto serie e consistenti. Sta aggiungendo tante cose, come lo slice di rovescio. Io non vedo limiti atletici per Fonseca. Si muove molto bene in campo, con piedi veloci“, dice Monaco a proposito del match tra il giovane brasiliano ed il n.3 al mondo.

“Sinner ha giocato una partita molto consistente contro un Auger-Aliassime molto migliorato di rovescio. Zverev mi sembra veramente molto in palla. Spero ci sia quella lotta ed equilibrio che possa dare a Sinner la consapevolezza di poter vincere anche partite lunghe. Penso che il tedesco abbia il livello di tennis per provarci, anche se Jannik è favorito“, dichiara la voce tecnica di Eurosport.

Un accenno anche alla seconda semifinale tra l’idolo locale Vacherot ed il n.1 al mondo: “Vedremo se Vacherot avrà ancora benzina per impensierire Alcaraz. Mi aspetto che lo spagnolo giochi tante smorzate. Alcaraz ha vinto 300 partite in 367 partite nel circuito ATP: è una statistica che mi ha impressionato“.

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