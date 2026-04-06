Pallanuoto
Pallanuoto, la Croazia liquida gli USA in World Cup. Successi di Serbia ed Ungheria
Si completa la prima giornata di sfide della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile: ad Alessandropoli, in Grecia, nel Gruppo B il Settebello piega la Spagna, mentre la Croazia liquida gli USA. Nel Gruppo A, invece, la Serbia regola i Paesi Bassi, infine l’Ungheria supera di misura i padroni di casa ellenici.
Nel Gruppo B l’Italia piega la Spagna per 12-10 al termine di un match a lungo in equilibrio, mentre la Croazia domina in lungo ed in largo contro gli Stati Uniti, battuti per 16-7. I balcanici chiudono sul 4-1 il primo quarto ed arrivano a metà gara sul 9-2. I croati amministrano ma allungano ancora col 13-5 della terza frazione, fino al definitivo 16-7.
Nel Gruppo A la Serbia si libera dei Paesi Bassi, sconfitti per 15-11, soltanto nell’ultimo quarto. Balcanici in vantaggio per 5-4 nel primo quarto, poi il minimo scarto resta a metà gara, sul 7-6, ed all’ultimo intervallo, sull’11-10, prima che la Serbia allunghi nel finale, fino al 15-11 conclusivo.
Combattuta fino all’ultimo l’altra sfida, con l’Ungheria che piega i padroni di casa ellenici per 13-12. I magiari chiudono il primo quarto in vantaggio per 3-2, ma la Grecia ribalta lo score nel secondo periodo passando a condurre sul 6-7. Parità all’ultima pausa sul 10-10, poi lo spunto vincente è dei magiari, vittoriosi per 13-12.
DIVISION 1 WORLD CUP PALLANUOTO 2026
Prima giornata
Girone A
Serbia-Paesi Bassi 15-11
Ungheria-Grecia 13-12
Classifica: Serbia 3, Ungheria 3, Grecia 0, Paesi Bassi 0.
Girone B
Italia-Spagna 12-10
Croazia-Stati Uniti 16-7
Classifica: Croazia 3, Italia 3, Spagna 0, Stati Uniti 0.