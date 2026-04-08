Italia-Croazia oggi, World Cup pallanuoto 2026: orario, tv, programma, streaming

Si chiude la prima fase a gironi della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento ad Alessandropoli, in Grecia: oggi, mercoledì 8 aprile, il Settebello concluderà il proprio cammino nel Gruppo B affrontando la Croazia nel match decisivo per il passaggio alle Finali.

La sfida tra Settebello e balcanici sarà la seconda del programma odierno ed avrà inizio alle ore 14.30 italiane: per non dipendere dal risultato di Spagna-USA, prevista alle ore 18.45 italiane, l’Italia dovrà al massimo perdere con un gol di scarto contro la Croazia.

Per il match tra Settebello e Croazia della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile la diretta tv non sarà prevista, mentre la diretta streaming sarà a cura di Recast TV (piattaforma a pagamento), infine la Diretta Live testuale sarà fruibile su OA Sport.

CALENDARIO DIVISION 1 WORLD CUP PALLANUOTO 2026

Mercoledì 8 aprile

Ore 14.30 italiane: Italia-Croazia – Nessuna copertura tv

PROGRAMMA DIVISION 1 WORLD CUP PALLANUOTO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Recast TV (piattaforma a pagamento).

Diretta live testuale: OA Sport.