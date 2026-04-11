Pallanuoto, l’Italia cede alla Spagna ed incappa nella prima sconfitta in World Cup

Arriva la prima sconfitta dell’Italia nella seconda fase a gironi della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento ad Alessandropoli, in Grecia: il Settebello, infatti, nel secondo turno del Gruppo C, cede alla Spagna, che si impone per 12-16.

Nel primo quarto il Settebello va in vantaggio con Cassia, poi la Spagna ribalta lo score, ma Balzarini fa 2-2. Black-out degli azzurri e la Spagna spacca il match, con un break di 4-0 che consente agli iberici di arrivare alla prima pausa sul punteggio di 2-6.

Nella seconda frazione Iocchi Gratta spezza il break iberico, ma poi la Spagna ritocca il massimo vantaggio e sale fino al 3-8. Il Settebello si scuote e, con le reti di Cassia (2), Bruni e Ferrero, torna a -1 sul 7-8. La Spagna però riesce a trovare il +2 prima dell’intervallo lungo, a cui si arriva sul 7-9.

Nel terzo periodo Ferrero riporta gli azzurri a -1, Biel restituisce il +2 alla Spagna, ma Guerrato riporta l’Italia a -1 sul 9-10 all’ultima pausa. Nell’ultimo quarto la Spagna parte meglio e torna sul +3, ma l’Italia ha la forza di tornare a -1 sul 12-13 a 3’06”. Il rigore di Granados e le reti di Biel e Valls, però, consegnano il successo alla Spagna per 12-16.