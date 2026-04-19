Pallamano: Macagi Cingoli e Cologne si salvano, apertissima la lotta playoff

La Serie A Gold 2025-2026 di pallamano regala continue sorprese ai tifosi e agli appassionati. Nel fine settimana è andata in archivio la 25esima giornata, penultima della regular season: ecco come sono andate le cose.

Le notizie pesanti arrivano dalla zona salvezza: battendo 31-30 il Teamnetwork Albatro Siracusa, il Macagi Cingoli è riuscito a certificare la sua permanenza nel massimo campionato, così come il Cologne, al netto del ko interno (31-33 contro il Conversano), complice la caduta del Brixen per 34-33 sul campo di Sassari, in una zona di classifica nella quale si è registrato anche il successo (sempre 34-33) degli Alperia Black Devils sul Trieste.

Treno playoff: Cassano Magnago in testa continua a fare punti, 29-38 sul terreno del retrocesso Sparer Eppan, mentre rimane apertissima la lotta per il terzo e il quarto vagone che valgono la post season. Bolzano supera 31-24 Chiaravalle, Conversano come detto tiene il passo, Fasano regola 30-24 Pressano.

Di seguito la classifica e tutti gli scenari che si stanno delineando in tutte le zone di classifica a 60 minuti dal termine della stagione regolare.

La classifica aggiornata della Serie A Gold

Cassano Magnago 46 pti, Raimond Sassari 36, Teamnetwork Albatro Siracusa 29, Loacker Bozen Volskbank 29, Conversano 28, Junior Fasano 27, Trieste 25, Publiesse Chiaravalle 24, Pressano 22, Macagi Cingoli 22, Metelli Cologne 21, Alperia Black Devils 18, Brixen 17, Sparer Eppan 6

– In grassetto le qualificate ai Play-off Scudetto;

– Sparer Eppan retrocessa in Serie A Silver;

– Alperia Black Devils e Brixen giocheranno i Play-out;

– Giocano i Play-off Scudetto le prime quattro classificate;