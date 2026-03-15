Pallamano
Pallamano: Cassano Magnano in testa alla pausa della Serie A Gold. Acuti di Metelli Cologne, Blacks Devils e Trieste
La 20esima giornata della regular season 2025-2026 della Serie A Gold di pallamano è andata ufficialmente in archivio spalancando le porte alla prossima sosta per le nazionali, con l’Italia che si ritroverà per affrontare in amichevole l’Ungheria, sabato prossimo, a Tatabanya.
Non sbaglia la capolista Cassano Magnano: i lombardi passano 25-31 sul campo del Conversano, mentre Sassari regola comodamente il Macagi Cingoli (26-36) e il Teamnetwork Albatro Siracusa si trova costretto a fermarsi davanti alla super prestazione di un Pressano abile a portarsi a casa il match sul 29-25.
Acuti pesanti a varie latitudini della classifica, per Metelli Cologne e Alperia Blacks Devils: bresciani che si sono imposti 31-24 sul Fasano, meranesi invece capaci di spuntarla 32-36 in trasferta nel derby contro il Brixen.
Infine da registrare vi sono il 23-29 di Trieste a domicilio, contro Chiaravalle, e l’altro blitz lontano da casa del Bolzano contro lo Sparer Eppan (25-30).
CLASSIFICA AGGIORNATA SERIE A GOLD
Cassano Magnago 36 pti, Raimond Sassari 30, Teamnetwork Albatro Siracusa 25, Junior Fasano 23, Loacker Bozen Volskbank 22, Trieste 21, Pressano 20, Conversano 19, Publiesse Chiaravalle 18, Macagi Cingoli 18, Metelli Cologne 18, Brixen 13, Alperia Black Devils 11, Sparer Eppan 6