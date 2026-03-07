Pallamano, Serie A: Siracusa guadagna punti su Fasano. Cassano Magnago sempre leader

Teamnetwork Albatro Siracusa si conferma all’attacco e dopo l’acuto nella Coppa Italia a Riccione ottiene altri importanti punti nella 19ma giornata di Serie A Gold 2025/26. La compagine siciliana resta saldamente al terzo posto alle spalle di Raimond Sassari, le due realtà pagano almeno sei punti di scarto da Cassano Magnago.

Il team lombardo torna a dettare il passo nella classifica generale, la formazione di Matteo Bellotti ha regolato per 38-24 (p.t. 19-10) il Brixen rispettando il pronostico della vigilia. Decisamente più difficile la pratica in casa Raimond Sassari in Alto Adige contro l’Alperia Black Devils. I ‘Diavoli Neri’ hanno costretto la compagine sarda a lottare fino alla sirena finale, il risultato finale è stato di 33-32.

Come già detto è arrivato puntuale acuto di Siracusa. I detentori della Coppa Italia 2025-26 hnano battuto per 2 punti (26-24) il Publiesse Chiaravalle, il pubblico presente al ‘Pala Akradina’ ha potuto celebrare nel migliore dei modi i propri campioni.

Pareggio invece tra Junior Fasano e Loacker Bozen Volksbank (29-29). La squadra altoatesina ha recuperato dal 16 a 13 del primo tempo, un duello senza esclusione di colpi che permette a Siracusa di guadagnare due preziosi punti su Fasano in graduatoria.

Vittoria importante in chiave salvezza per la Macagi Cingoli nello scontro diretto con la Metelli Cologne (31-26). Fonedamentale acuto anche per Pressano, meritatamente a segno per 5 lunghezze (20-25) nei confronti di Trieste.

I RISULTATI DEL WEEKEND

Teamnetwork Albatro Siracusa – Publiesse Chiaravalle 26-24

Junior Fasano – Loacker Bozen Volksbank 29-29

Macagi Cingoli – Metelli Cologne 31-26

Pressano – Sparer Eppan 27-22

Cassano Magnago – Brixen 38-24

Alperia Black Devils – Raimond Sassari 32-33

Trieste – Conversano 20-25

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Cassano Magnago 34 pti, Raimond Sassari 28, Teamnetwork Albatro Siracusa 25, Junior Fasano 23, Loacker Bozen Volskbank 20, Trieste 19, Conversano 19, Publiesse Chiaravalle 18, Macagi Cingoli 18, Pressano 18, Metelli Cologne 16, Brixen 13, Alperia Black Devils 9, Sparer Eppan 6