Pallamano
Pallamano, Serie A Gold: Bolzano supera Fasano, Cassano Magnago si conferma
Turno infrasettimanale importantissimo per la lotta ai Playoffs in Serie A Gold. La 23ma giornata, come da copione, ha regalato parecchie emozioni con Loacker Bozen Volksbank che guadagna posizioni approfittando della sconfitta di Fasano.
Nonostante il primo posto aritmetico già certificato sabato scorso, Cassano Magnago continua a primeggiare. La squadra lombarda svetta di forza contro Teamnetwork Albatro Siracusa (37-28), sempre presente in terza piazza in classifica con tre punti di ritardo da Raimond Sassari.
I sardi hanno vinto contro Metelli Cologne per 31-34 in una giornata che ha visto l’importante acuto di Loacker Bozen Volsbank. Jakub Matlega regala ai compagni di squadra la vittoria al Pala Gasteiner nel derby altoatesino contro Brixen per un solo punto (32-33), il risultato permette alla formazione guidata dal duo Gaeta-Turkovic di prendersi il quarto posto solitario nella regular season.
Conversano infiamma invece la bagarre per il quinto posto. I campioni d’Italia ottengono punti importanti scavalcando Junior Fasano (24-28), la realtà pugliese resta in vantaggio nella classifica assoluta per 1 solo punto. Il piazzamento dell’équipe di Vito Fovio è però condiviso con Trieste, abile a regolare per 35-32 Sparer Eppan.
L’ultima compagine citata, ultima in classifica con 6 punti e solo tre giornate da disputare, si appresta ad uscire dalla Serie A Gold. Troppo il margine nei confronti di Alperia Black Devils, a segno per 2 lunghezze (34-32) in casa contro Pressano. Menzione finale per Publiesse Chiaravalle, meritatamente a segno per 31-26 contro Macagi Cingoli
RISULTATI DELLA GIORNATA
Metelli Cologne – Raimond Sassari 31-34
Alperia Black Devils – Pressano 34-32
Macagi Cingoli – Publiesse Chiaravalle 26-31
Trieste – Sparer Eppan 35-32
Loacker Bozen Volksbank – Brixen 33-32
Junior Fasano – Conversano 24-28
Cassano Magnago – Teamnetwork Albatro Siracusa 37-28
CLASSIFICA AGGIORNATA
Cassano Magnago 42 pti, Raimond Sassari 32, Teamnetwork Albatro Siracusa 29, Loacker Bozen Volskbank 27, Junior Fasano 25, Trieste 25, Conversano 24, Publiesse Chiaravalle 22, Metelli Cologne 21, Pressano 20, Macagi Cingoli 20, Brixen 15, Alperia Black Devils 14, Sparer Eppan 6