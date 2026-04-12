Pallamano femminile, l’Italia non supera le qualificazioni agli Europei. Successo per la Svizzera

L’Italia non riesce a superare le qualificazioni agli Europei femminili di pallamano. Le azzurre, dopo aver lottato nei primi trenta minuti, non sono riuscite a resistere al ritmo imposto della Svizzera, a segno davanti ai propri tifosi con il punteggio di 38-19.

Le elvetiche, già certe del secondo posto nel ‘Gruppo 2’, hanno confermato quanto accaduto a Chieti lo scorso ottobre (25-37). Le ragazze dirette da Alfredo Rodriguez Alvarez hanno sofferto nella seconda metà del match dopo aver chiuso il primo parziale sotto di 3, sul 14-11.

Ilaria Dalla Costa e compagne hanno sofferto nella ripresa, il gap tra le due formazioni è lievitato oltre i 10 gol in poco tempo. Le padrone di casa hanno quindi amministrato la partita non concedendo nulla alle avversarie.

L’Italia completa il girone al terzo posto alle spalle di Paesi Bassi e Svizzera. Le azzurre non rientrano però tra le migliori terze dei vari gironi delle qualificazioni, dato che la differenza reti con le migliori due classificate è in passivo di oltre 60 gol.