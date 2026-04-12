Pallamano, Serie A Gold: Sassari ufficialmente seconda dopo la 24ma giornata

Raimond Sassari strappa il pass per i Playoffs assicurandosi al termine della 24ma giornata il secondo posto finale. I ‘rossoblu’ svettano senza particolari problemi contro Sparer Eppan (44-29), compagine già certa della retrocessione al termine della regular season.

Sassari vanta ora cinque punti di scarto su Siracusa che ha perso in casa contro Merano. Jürgen Prantner ha condotto la propria squadra al successo, il duello oltremodo spettacolare si è concluso con il punteggio di 31-32.

Conversano vince invece per 31-24 contro Loacker Bozen Volksbank e mantine il quinto posto in campionato con un solo punto di scarto su Junior Fasano e Trieste, entrambin in difficoltà nel weekend appena concluso.

I pugliesi sono stati superati da Publiesse Chiaravalle (29-20), mentre Trieste ha dovuto arrendersi contro Cassano Magnago (28-33), realtà che continua a mettere paura ai rivali dopo una stagione semplicemente perfetta.

Parentesi finale per Pressano e Brixen, rispettivamente a segno contro Macagi Cingoli (34-26) e Metelli Cologne (32-27). Settimana prossima una nuova giornata attende i protagonisti, tutti regolarmente in campo.

I RISULTATI DEL WEEKEND

Sparer Eppan – Raimond Sassari 29-44

Teamnetwork Albatro Siracusa – Alperia Black Devils 31-32

Publiesse Chiaravalle – Junior Fasano 29-20

Pressano – Macagi Cingoli 34-26

Conversano – Loacker Bozen Volksbank 31-24

Trieste – Cassano Magnago 28-33

Brixen – Metelli Cologne 32-2

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Cassano Magnago 44 pti, Raimond Sassari 34, Teamnetwork Albatro Siracusa 29, Loacker Bozen Volskbank 27, Conversano 26, Junior Fasano 25, Trieste 25, Publiesse Chiaravalle 24, Pressano 22, Metelli Cologne 21, Macagi Cingoli 20, Brixen 17, Alperia Black Devils 16, Sparer Eppan 6