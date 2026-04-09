Pallamano: l’Italia lotta nelle qualificazioni agli Europei 2026, ma si inchina ai Paesi Bassi

L’Italia lotta per sessanta minuti, ma non riesce a superare i Paesi Bassi. Le azzurre restano ancora in corsa per un posto ai prossimi Europei nonostante la sconfitta per 35-20 rimediata presso il Palasport di Giugliano in Campania.

Ramona Manojlovic, Nicole Bernabei ed Eleonora Colloredo hanno fronteggiato l’Olanda consapevoli delle difficoltà da affrontare. La squadra di Alfredo Rodriguez Alvarez ha chiuso il primo tempo in ritardo di 9 punti (8-17), il margine si è ampliato nella seconda metà dell’incontro.

Dopo la sconfitta rimediata a ‘s-Hertogenbosch lo scorso 16 ottobre per 42-19, le azzurre capitanate da Ilaria Dalla Costa si sono inchinate al team diretto da Henrik Signell. All’Italia resta ancora una partita da affrontare per quanto riguarda le qualificazioni agli Europei 2026. Il match si svolgerà contro la Svizzera in quel di Zurigo nella giornata di domenica 12 aprile, duello fondamentale per sperare di rientrare tra le migliori terze classificate dei sei gironi