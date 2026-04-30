Pallamano
Pallamano, i convocati dell’Italia per le qualificazioni ai Mondiali 2027: doppia sfida decisiva alla Svizzera
Sono 17 i convocati dell’Italia per il terzo turno delle qualificazioni ai Mondiali 2027 di pallamano maschile: la doppia sfida contro la Svizzera sancirà quale delle due compagini staccherà il pass per la rassegna iridata. Andata in trasferta, mercoledì 13 maggio all’Hallenstadion di Zurigo (ore 19:00), ritorno in casa, domenica 17 maggio al Pala Cattani di Faenza (ore 18:00).
Il Direttore Tecnico dell’Italia, Bob Hanning, ha diramato l’elenco dei 17 azzurri convocati: torna, tra le ali sinistre, il classe 2005 Tommaso De Angelis, in coppia con Gianluca Dapiran, mentre tra i terzini rientra il mancino classe 2002 Thomas Bortoli.
Confermate, invece, le assenze per infortunio di Marco Mengon e Filippo Angiolini. Tra i terzini viene chiamato anche il 2009 Alex Belardinelli, infine tra i pivot spicca il 2005 Valentino Dello Vicario: entrambi si erano messi in mostra nei training camp di marzo.
I CONVOCATI DELL’ITALIA
PORTIERI: Domenico Ebner (PO – 1994 – Leipzig/GER), Pau Panitti (PO – 2004 – Fraikin Granollers/ESP)
ALI: Gianluca Dapiran (AS – 1994 – Proger Cassano Magnago), Tommaso De Angelis (AS – 2005 – Metelli Cologne), Leo Prantner (AD – 2001 – Füchse Berlin/GER), Nicolò D’Antino (AD – 1999 – Cangas/ESP), Davide Pugliese (AD – 2001 – Raimond Sassari)
TERZINI E CENTRALI: Simone Mengon (CE/TS – 2000 – Stoccarda/GER), Christian Manojlovic (CE/TS – 2005 – Timisoara/ROU), Davide Bulzamini (TS – 1995 – Potsdam/GER), Mikael Helmersson (TS – 2003 – Coburg/GER), Giacomo Savini (CE/TD – 1998 – Proger Cassano Magnago), Thomas Bortoli (TD – 2002 – Istres Provence/FRA), Alex Belardinelli (TD – 2009 – Camerano)
PIVOT: Andrea Parisini (PI – 1994 – Limoges/FRA), Tommaso Romei (PI – 2003 – Bregenz/AUT), Valentino Dello Vicario (PI – 2005 – Junior Fasano)
STAFF TECNICO: Bob Hanning (DT), Jürgen Prantner (vice-allenatore), Per Konhagel (assistente), Andrea Menini (allenatore portieri), Patrizio Pacifico (preparatore atletico)
STAFF MEDICO: Federico Morelli (medico), Francesco Di Santo (fisioterapista), Federico Di Santo (fisioterapista)
DELEGATO FIGH: Silvano Seca