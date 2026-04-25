Pallamano: la Serie A Gold chiude la sua regular season. La griglia playoff e playout

La Serie A Gold 2026-2027 di pallamano ha espresso i suoi verdetti vedendo disputarsi l’ultima giornata della regular season, con gli ultimi 60 minuti del massimo campionato italiano.

Ai playoff, oltre a Cassano Magnano e Sassari, ci vanno Bolzano e Fasano, con quest’ultima che riesce a prendersi il pass nell’arrivo a tre (a quota 29) con Conversano e soprattutto Teamnetwork Albatro Siracusa, battuta in trasferta (24-26), mentre la retrocessione certa è per lo Sparer Eppan, con Brixen e Alperia Black Devils a disputare i playout.

Di seguito tutti i risultati dell’ultima giornata, la classifica della regular season, la griglia e le date dei playoff scudetto e le date del playout per non retrocedere.

I risultati della 26esima giornata della regular season della Serie A Gold 2025-2026

Conversano Raimond Sassari 28-28

Pressano Loacker Bozen Volksbank 20-28

Teamnetwork Albatro Siracusa Junior Fasano 24-26

Proger Cassano Magnago Alperia Black Devils 38-31

Brixen Sparer Eppan 35-30

Publiesse Chiaravalle Metelli Cologne 32-31

Trieste Macagi Cingoli 27-23

La classifica finale della regular season

Proger Cassano Magnago 48 pti, Raimond Sassari 37, Loacker Bozen Volskbank 31, Junior Fasano 29, Conversano 29, Teamnetwork Albatro Siracusa 29, Trieste 27, Publiesse Chiaravalle 26, Pressano 22, Macagi Cingoli 22, Metelli Cologne 21, Brixen 19, Alperia Black Devils 18, Sparer Eppan 6

Cassano Magnago, Sassari, Bolzano e Fasano qualificate ai Play-off Scudetto

Alperia Black Devils e Brixen ai i Play-out

Sparer Eppan retrocessa in Serie A Silver

Il programma dei Play-off Scudetto:



SEMIFINALI SCUDETTO

Proger Cassano Magnago – Junior Fasano

Raimond Sassari – Loacker Bozen Volksbank

Gara 1: sabato 2 maggio 2026

Gara 2: mercoledì 6 maggio 2026

Gara 3 (eventuale): sabato 9 maggio 2026

FINALE SCUDETTO

Gara 1: sabato 23 maggio 2026

Gara 2: sabato 30 maggio 2026

Gara 3 (eventuale): sabato 6 giugno 2026

Gara 1 ed eventuale Gara 3 si disputeranno in casa della migliore classificata in regular season

Il programma dei Play-out:

PLAY-OUT

Brixen – Alperia Black Devils

Gara 1: sabato 2 maggio 2026

Gara 2: sabato 9 maggio 2026

Gara 3 (eventuale): sabato 23 maggio 2026

Gara 1 ed eventuale Gara 3 si disputeranno in casa della migliore classificata in regular season