Pallamano, Playoff Serie A1: Erice, Brixen, Salerno e Cassano Magnago passano in semifinale

Pronostici rispettati nei quarti di finale dei Playoff di Serie A1. AC Life Style Erice, Jomi Salerno, Cassano Magnago e Brixen Südtirol avanzano al prossimo turno, l’ultimo passo prima delle finali inizierà

Erice ha regolato Germancar Nuoro (19-37 andata/28-15 ritorno) senza problemi. Le Arpie, vincitrice della regular season dopo una stagione praticamente perfetta, hanno gestito perfettamente il duello contro la realtà sarda, una sorta di ‘allenamento’ in vista delle semifinali.

Discorso completamente differente per Brixen che ha pareggiato in casa contro Leno. Il 27 pari non condanna in ogni caso le altoatesine che qualche settimana fa erano riuscite a battere le rivali per tre reti (30-33).

Salerno e Cassano Magnago dominano invece la scena sulla falsariga di quanto fatto da Erice. Le campane svettano contro Casalgrande Padana (21-38 andata/28-18 ritorno), mentre le lombarde non hanno concesso nulla a Sirio Toyota Teramo (24-32 andata/34-24 ritorno).

Per le semifinali e per le finali sono indette almeno due match con l’eventuale duello decisivo. Il 2 maggio 2026 ed il 9 maggio si svolgeranno i primi incontri, Erice affronterà Cassano Magnago, mentre Salerno sfiderà Brixen. La possibile gara-3 è indetta per il 13 maggio, tre giorni prima dell’inizio delle finali (16 maggio)