Pallamano: sorteggiati i gironi per l’Italia maschile e femminile ai Giochi del Mediterraneo

Verso l’inizio della prossima stagione con un appuntamento internazionale, da disputare in casa, che anticiperà l’annata 2026-2027. Tutta l’Italia della pallamano è pronta con le sue due squadre a scendere in campo ai prossimi Giochi del Mediterraneo, che si terranno fra Taranto e dintorni dal 21 agosto al 3 settembre.

Le venue di gioco saranno di altissimo livello e tradizione: il Palasport di Fasano e il Pala San Giacomo di Conversano, due templi della pallamano in Italia.

Torneo Maschile

L’Italia di Bob Hanning, che nel frattempo guarda ai Mondiali 2027, sarà in campo con altre 7 nazionali: un totale di 8 team divisi, nella fase a gironi, in 2 pool. Gli azzurri se la vedranno – nel Girone A – con Egitto, Portogallo e Kosovo. Un raggruppamento di alto livello considerando che egiziani e portoghesi saranno poi teste di serie nel sorteggio verso il torneo iridato dell’anno prossimo, con gli africani probabili rivali dell’Italia a Stoccarda (o loro o l’Argentina, mentre i lusitani sono stati già collocati nel Gruppo F a Magdeburg. Nel Girone B invece vi saranno: Tunisia, Algeria, Grecia e Cipro. Riflettori puntati sulle formazioni dell’Africa, ma attenzione anche a una Grecia in forte ascesa, che ha centrato in maniera storica la qualificazione ai Mondiali 2027.

Girone A: Egitto, ITALIA, Portogallo, Kosovo

Girone B: Tunisia, Algeria, Grecia, Cipro

Torneo Femminile

Qui meno squadre partecipanti: in totale 6, tutte in unico raggruppamento. L’Italia del neo direttore tecnico Martin Albertsen se la vedrà contro Algeria, Grecia, Kosovo, Tunisia e Macedonia del Nord

Girone Unico: Algeria, ITALIA, Grecia, Kosovo, Tunisia, Macedonia del Nord