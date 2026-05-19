Pallamano: Italia già sicura di evitare tante teste di serie ai Mondiali 2027. Azzurri che attendono di conoscere le rivali

Battere la Svizzera ha avuto una doppia importantissima valenza per l’Italia della pallamano, che ora guarda ai Mondiali 2027 con forza e grande spirito. La qualificazione iridata infatti, seconda consecutiva dopo quella del 2025, avendo eliminato una squadra dal posizionamento elevato pone Parisini e compagni in una situazione di vantaggio.

Al netto del sorteggio per la kermesse planetaria, che avverrà il prossimo 10 giugno a Monaco di Baviera, gli azzurri sono già certi di evitare diverse teste di serie, sistemate nel tabellone in base anche a motivi logistico-organizzativi del torneo.

L’Italia giocherà la prima fase a Stoccarda, questo è certo. All’interno della pool iniziale, visto che sono state assegnate ad altre sedi, non ci potranno certamente essere: Danimarca, Germania, Croazia, Islanda, Portogallo e Svezia, tutte situate in altre location.

Quali sono quindi le squadre che restano in gioco dalla prima fascia? Argentina e Egitto. Formazioni certamente temibili e rispettabili, ma sicuramente meno forti – almeno sulla carta – rispetto ai mostri sacri danesi, ai padroni di casa teutonici, all’ascendente Islanda, alle solide Croazia e Svezia o all’imprevedibile Portogallo.

Fra meno di un mese si conoscerà tutta la composizione delle pool, a quel punto Bob Hanning e il suo staff potrà iniziare a studiare la marcia d’avvicinamento ai Mondiali 2027.