Ordine d’arrivo Freccia Vallone 2026: vince Seixas, Scaroni e Zana a ridosso della top ten
La 90ma edizione della Freccia Vallone, con partenza da Herstal ed arrivo al Mur de Huy dopo 200 km incorona il transalpino Paul Seixas, rappresentante del Decathlon CMA CGM Team, che si impone praticamente per distacco sui rivali nell’ascesa conclusiva.
A 3″ arrivano, nell’ordine, l’elvetico Mauro Schmid (Team Jayco-AlUla), secondo, il britannico Ben Tulett (Team Visma | Lease a Bike), terzo, ed il transalpino Benoit Cosnefroy (UAE Team Emirates-XRG), quarto. Più staccati gli altri corridori.
Nel gruppetto a 10″ che si gioca il settimo posto arrivano anche i primi italiani, che purtroppo finiscono fuori dalla top ten: il migliore è Christian Scaroni (XDS Astana Team), undicesimo, il quale chiude proprio davanti a Filippo Zana (Soudal Quick-Step), dodicesimo.
ORDINE D’ARRIVO FRECCIA VALLONE 2026
1 Seixas Paul Decathlon CMA CGM Team 500 04:35:29
2 Schmid Mauro Team Jayco-AlUla 400 + 03
3 Tulett Ben Team Visma | Lease a Bike 325 + 03
4 Cosnefroy Benoît UAE Team Emirates-XRG 275 + 03
5 Skjelmose Mattias Lidl-Trek 225 + 08
6 Baudin Alex EF Education-EasyPost 175 + 08
7 Izagirre Ion Cofidis 150 + 10
8 Martinez Lenny Bahrain Victorious 125 + 10
9 Grégoire Romain Groupama-FDJ United 100 + 10
10 Kron Andreas Uno-X Mobility 85 + 10
11 Scaroni Christian XDS Astana Team 70 + 10
12 Zana Filippo Soudal Quick-Step 60 + 10
13 Vauquelin Kévin INEOS Grenadiers 50 + 19
14 Aranburu Alex Cofidis 40 + 21
15 Bisiaux Léo Decathlon CMA CGM Team 35 + 21
16 Champoussin Clément XDS Astana Team 30 + 21
17 Maire Adrien Unibet Rose Rockets 30 + 21
18 Bilbao Pello Bahrain Victorious 30 + 24
19 Barceló Fernando Caja Rural-Seguros RGA 30 + 26
20 Cras Steff Soudal Quick-Step 30 + 26
21 Teuns Dylan Cofidis 20 + 26
22 Van Eetvelt Lennert Lotto-Intermarché 20 + 26
23 Vansevenant Mauri Soudal Quick-Step 20 + 26
24 Delettre Alexandre Team TotalEnergies 20 + 26
25 Debruyne Ramses Alpecin-Premier Tech 20 + 26
26 Hermans Quinten Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team 20 + 26
27 Vendrame Andrea Team Jayco-AlUla 20 + 26
28 Molenaar Alex Caja Rural-Seguros RGA 20 + 26
29 Verschuren Killian Unibet Rose Rockets 20 + 26
30 Koerdt Bjoern Team Picnic PostNL 20 + 26
31 Uijtdebroeks Cian Movistar Team 10 + 37
32 Thonnon Senne Team Flanders-Baloise 10 + 37
33 Hindley Jai Red Bull-BORA-hansgrohe 10 + 37
34 Glivar Gal Alpecin-Premier Tech 10 + 37
35 Toneatti Davide XDS Astana Team 10 + 37
36 Bennett George NSN Cycling Team 10 + 37
37 Camprubí Marcel Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team 10 + 37
38 Lecerf Junior Soudal Quick-Step 10 + 37
39 Lanhove Milan Team Flanders-Baloise 10 + 43
40 Haig Jack INEOS Grenadiers 10 + 43
41 Etxeberria Haimar Red Bull-BORA-hansgrohe 10 + 47
42 Velasco Simone XDS Astana Team 10 + 49
43 Bou Joan Caja Rural-Seguros RGA 10 + 49
44 Johannessen Tobias Halland Uno-X Mobility 10 + 49
45 Faure-Prost Alexy Team Picnic PostNL 10 + 52
46 Molard Rudy Groupama-FDJ United 10 + 54
47 Martin-Guyonnet Guillaume Groupama-FDJ United 10 + 58
48 Maisonobe Sam Cofidis 10 + 58
49 Martí Pau NSN Cycling Team 10 + 01:02
50 Huising Menno Team Visma | Lease a Bike 10 + 01:05
51 Martinez Daniel Red Bull-BORA-hansgrohe 5 + 01:07
52 Ulissi Diego XDS Astana Team 5 + 01:10
53 Busatto Francesco Alpecin-Premier Tech 5 + 01:10
54 Neilands Krists NSN Cycling Team 5 + 01:14
55 Honore Mikkel EF Education-EasyPost 5 + 01:20
56 Rota Lorenzo Lotto-Intermarché 3 + 01:20
57 Eiking Odd Christian Unibet Rose Rockets 3 + 01:23
58 Costiou Ewen Groupama-FDJ United 3 + 01:25
59 García Raúl Movistar Team 3 + 01:33
60 Godon Dorian INEOS Grenadiers 3 + 01:35
61 Germani Lorenzo Groupama-FDJ United + 01:35
62 Frigo Marco NSN Cycling Team + 01:40
63 Labrosse Jordan Decathlon CMA CGM Team + 01:42
64 Lapeira Paul Decathlon CMA CGM Team + 01:42
65 Sivakov Pavel UAE Team Emirates-XRG + 01:42
66 Mohoric Matej Bahrain Victorious + 02:01
67 Zambanini Edoardo Bahrain Victorious + 02:01
68 Withen Philipsen Albert Lidl-Trek + 02:01
69 Jungels Bob INEOS Grenadiers + 02:01
70 Nicolau Joel Caja Rural-Seguros RGA + 02:08
71 Tratnik Jan Red Bull-BORA-hansgrohe + 02:18
72 Lambrecht Michiel Team Flanders-Baloise + 02:27
73 Lopez Joseba Caja Rural-Seguros RGA + 02:33
74 Pacher Quentin Groupama-FDJ United + 02:33
75 Prades Eduard Caja Rural-Seguros RGA + 02:41
76 Tesfazion Natnael Movistar Team + 02:41
77 Romeo Iván Movistar Team + 02:41
78 Leonard Michael EF Education-EasyPost + 02:41
79 Vercher Mattéo Team TotalEnergies + 02:41
80 Hatherly Alan Team Jayco-AlUla + 02:41
81 Verona Carlos Lidl-Trek + 02:50
82 Leknessund Andreas Uno-X Mobility + 02:58
83 Gilmore Brady NSN Cycling Team + 03:03
84 Zimmermann Georg Lotto-Intermarché + 03:07
85 Weiss Fabian Tudor Pro Cycling Team + 03:13
86 Hellemose Asbjørn Team Jayco-AlUla + 03:13
87 Maas Jan Cofidis + 03:13
88 Le Berre Mathis Team TotalEnergies + 03:13
89 Geleijn Owen Unibet Rose Rockets + 03:13
90 Covi Alessandro Team Jayco-AlUla + 03:19
91 Deweirdt Siebe Team Flanders-Baloise + 03:22
92 Novak Pavel Movistar Team + 03:22
93 van den Broek Frank Team Picnic PostNL + 03:28
94 Conci Nicola XDS Astana Team + 03:38
95 Ourselin Paul Cofidis + 03:41
96 Fiorelli Filippo Team Visma | Lease a Bike + 03:45
97 Vervaeke Louis Soudal Quick-Step + 03:48
98 Charmig Anthon Uno-X Mobility + 03:57
99 Dinham Matthew Team Picnic PostNL + 04:03
100 Otruba Jakub Caja Rural-Seguros RGA + 04:12
101 Mollema Bauke Lidl-Trek + 04:14
102 Paret-Peintre Valentin Soudal Quick-Step + 04:16
103 Belmans Lennert Alpecin-Premier Tech + 04:20
104 Foldager Anders Team Jayco-AlUla + 04:39
105 Bax Sjoerd Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team + 04:56
106 Bernard Julien Lidl-Trek + 04:56
107 Vanhoucke Harm Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team + 04:56
108 Nerurkar Lukas EF Education-EasyPost + 04:56
109 Nordhagen Jørgen Team Visma | Lease a Bike + 05:08
110 L’Hote Antoine Decathlon CMA CGM Team + 05:17
111 Schiffer Anton Team Visma | Lease a Bike + 05:31
112 Donzé Robin Tudor Pro Cycling Team + 05:40
113 Mosca Jacopo Lidl-Trek + 07:07
114 Meris Sergio Unibet Rose Rockets + 07:07
115 Thalmann Roland Tudor Pro Cycling Team + 07:15
116 Orins Robin Lotto-Intermarché + 07:22
117 Johannessen Anders Halland Uno-X Mobility + 07:44
118 Van Der Lee Jardi EF Education-EasyPost + 08:13
119 Barguil Warren Team Picnic PostNL + 08:48
120 Martinez Juan Team Picnic PostNL + 08:54
121 Joalland Yaël Cofidis + 08:58
122 Miholjevic Fran Bahrain Victorious + 09:20
123 Jousseaume Alan Team TotalEnergies + 09:23
124 Voisard Yannis Tudor Pro Cycling Team + 09:23
125 Gelders Gil Soudal Quick-Step + 09:27
126 Van Boven Luca Lotto-Intermarché + 10:03
127 Konrad Patrick Lidl-Trek + 10:10
128 Shaw James EF Education-EasyPost + 12:06
129 Laurance Axel INEOS Grenadiers + 12:06
130 Van Hautegem Leander Team Flanders-Baloise + 12:56
131 Venturini Clément Unibet Rose Rockets + 13:41
DNS Lutsenko Alexey NSN Cycling Team
DNF Bayer Tobias Alpecin-Premier Tech
DNF Dockx Aaron Alpecin-Premier Tech
DNF Remijn Senna Alpecin-Premier Tech
DNF Miquel Delgado Pau Bahrain Victorious
DNF Van Mechelen Vlad Bahrain Victorious
DNF Dewulf Stan Decathlon CMA CGM Team
DNF Isidore Noa Decathlon CMA CGM Team
DNF Walker Max EF Education-EasyPost
DNF Geniets Kevin Groupama-FDJ United
DNF Rivera Brandon INEOS Grenadiers
DNF Shmidt Artem INEOS Grenadiers
DNF De Buyst Jasper Lotto-Intermarché
DNF Thompson Reuben Lotto-Intermarché
DNF Adrià Roger Movistar Team
DNF Formolo Davide Movistar Team
DNF Côté Pier-André NSN Cycling Team
DNF Azparren Xabier Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
DNF Liepins Emils Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
DNF Meurisse Xandro Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
DNF Denz Nico Red Bull-BORA-hansgrohe
DNF Fisher-Black Finn Red Bull-BORA-hansgrohe
DNF Thornley Callum Red Bull-BORA-hansgrohe
DNF Maris Elias Team Flanders-Baloise
DNF Van Hemelen Vincent Team Flanders-Baloise
DNF De Pretto Davide Team Jayco-AlUla
DNF Peace Oliver Team Picnic PostNL
DNF Bonnet Thomas Team TotalEnergies
DNF Guernalec Thibault Team TotalEnergies
DNF Retailleau Valentin Team TotalEnergies
DNF Doull Owain Team Visma | Lease a Bike
DNF Zingle Axel Team Visma | Lease a Bike
DNF Alaphilippe Julian Tudor Pro Cycling Team
DNF Eriksson Jacob Tudor Pro Cycling Team
DNF Hirschi Marc Tudor Pro Cycling Team
DNF Bjerg Mikkel UAE Team Emirates-XRG
DNF Giaimi Luca UAE Team Emirates-XRG
DNF Herregodts Rune UAE Team Emirates-XRG
DNF Laengen Vegard Stake UAE Team Emirates-XRG
DNF Wellens Tim UAE Team Emirates-XRG
DNF Toupalik Adam Unibet Rose Rockets
DNF Dversnes Fredrik Uno-X Mobility
DNF Kamp Alexander Uno-X Mobility
DNF Kuzmin Anton XDS Astana Team