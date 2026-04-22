Tour of the Alps, Thomas Pidcock si prende la rivincita su Dati ad Arco. Pellizzari resta leader

Arriva la rivincita per Tom Pidcock nel Tour of the Alps 2026. Nella terza tappa, valida anche per la Coppa Italia delle Regioni 2026, con traguardo in quel di Arco, il britannico della Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team è riuscito a prendersi il successo in uno sprint ristretto battendo Tommaso Dati, invertendo dunque l’ordine d’arrivo di due giorni fa. Resta in maglia verde di leader della classifica generale Giulio Pellizzari.

Partenza che ha visto subito una brutta caduta di gruppo, con almeno trenta corridori a terra e corsa neutralizzata nella prima parte per una ventina di minuti. Chi ne ha pagato le conseguenze purtroppo è stato Lorenzo Finn (Red Bull-Bora-hansgrohe) che è stato costretto al ritiro e trasportato in ospedale per controlli.

Successivamente è partita la fuga di giornata: Sam Oomen (Lidl-Trek) e Darre Rafferty (EF Education-Easy Post) all’attacco, con un paio di minuti di margine sul gruppo. Il plotone ha gestito la situazione andando a riprendere la coppia a 4 chilometri dall’arrivo.

In tanti hanno provato ad attaccare sul finale, ma è stata volata ristretta. L’ha presa davanti, allungando sull’ultima curva alla sua maniera, Tom Pidcock: il britannico ha lanciato lo sprint ed è riuscito a vincere piuttosto nettamente. Secondo posto per un eccellente Tommaso Dati (Team UKYO), terzo Egan Bernal (INEOS Grenadiers), quarto Luca Paletti (Bardiani CSF 7 Saber).