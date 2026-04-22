Paul Seixas: “Ho cercato prima di fare una lenta progressione. Un anno fa guardavo la corsa in tv”

Il francese Paul Seixas, rappresentante del Decathlon CMA CGM Team, ha vinto la 90ma edizione della Freccia Vallone, con partenza da Herstal ed arrivo al Mur de Huy dopo 200 km, staccando tutti i rivali nell’ascesa conclusiva ed imponendosi praticamente per distacco.

L’emozione del transalpino, al primo successo in questa corsa: “Innanzitutto devo ringraziare i compagni per tutto il lavoro che hanno fatto. Sono felice di aver concretizzato tutti i loro sforzi. E’ una vittoria straordinaria, un anno fa guardavo in tv questa corsa. Abbiamo cercato di fare il ritmo di squadra all’inizio della salita, io ho cercato di mettermi nella miglior posizione possibile e ho attaccato ascoltando le mie sensazioni a poche centinaia di metri dalla fine“.

L’appetito vien mangiando per il corridore francese: “Ho cercato prima di fare una lenta progressione, tenendo alto il ritmo, poi, quando ho capito che dietro stavano soffrendo, ho aumentato ancora. Quando ho accelerato ero al limite, ma per fortuna ho fatto subito la differenza. La Liegi? Oggi ho fatto vedere di avere una buonissima forma“.