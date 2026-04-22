Classifica Tour of the Alps 2026: Bernal guadagna secondi su Pellizzari, Pozzovivo vicino alla top10
Al termine della terza tappa del Tour of The Alps, corsa che dalla seconda frazione è valida anche per la Coppa Italia delle Regioni, la classifica generale non cambia padrone: si conferma in vetta Giulio Pellizzari, alfiere della Red Bull – BORA – hansgrohe, che mantiene la maglia di leader.
Alle sue spalle si conferma secondo il neerlandese Thymen Arensman, della INEOS Grenadiers, alla piazza d’onore a 4″ dall’azzurro. Si issa in terza posizione, invece, il suo compagno di squadra, il colombiano Egan Bernal (INEOS Grenadiers), che grazie ai 4″ di abbuono odierni è ora a 6″ dalla vetta.
In casa Italia vanno segnalati anche il quarto posto di Mattia Gaffuri (Team Picnic PostNL), con lo stesso distacco di Egan Bernal, il nono di Alex Tolio (Bardiani CSF 7 Saber), a 29″, stesso gap di Domenico Pozzovivo (Solution Tech NIPPO Rali), che occupa l’undicesima posizione.
CLASSIFICA GENERALE TOUR OF THE ALPS (TERZA TAPPA)
1 Pellizzari Giulio Red Bull-BORA-hansgrohe 11:13:06
2 Arensman Thymen INEOS Grenadiers + 04
3 2 Bernal Egan INEOS Grenadiers + 06
4 1 Gaffuri Mattia Team Picnic PostNL + 06
5 1 Vlasov Aleksandr Red Bull-BORA-hansgrohe + 10
6 1 Rondel Mathys Tudor Pro Cycling Team + 19
7 1 Omrzel Jakob Bahrain Victorious + 29
8 1 Harper Chris Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team + 29
9 1 Tolio Alex Bardiani-CSF 7 Saber + 29
10 2 Storer Michael Tudor Pro Cycling Team + 29
11 Pozzovivo Domenico Solution Tech-NIPPO-Rali + 29
12 1 O’Connor Ben Team Jayco-AlUla + 33
13 2 Aleotti Giovanni Red Bull-BORA-hansgrohe + 35
14 4 Stüssi Colin Team Vorarlberg + 45
15 2 Svestad-Bårdseng Embret INEOS Grenadiers + 45
16 7 Rafferty Darren EF Education-EasyPost + 50
17 3 Rojas Vicente Bardiani-CSF 7 Saber + 51
18 3 Leemreize Gijs Team Picnic PostNL + 54
19 5 Cepeda Alexander EF Education-EasyPost + 56
20 5 Porter Rudy Team Jayco-AlUla + 58
21 7 Paletti Luca Bardiani-CSF 7 Saber + 01:14
22 4 Gee-West Derek Lidl-Trek + 01:14
23 4 Sobrero Matteo Lidl-Trek + 01:14
24 6 Vanhuffel Matteo Team Picnic PostNL + 01:14
25 9 Rodríguez Juan EF Education-EasyPost + 01:29
26 7 Oomen Sam Lidl-Trek + 01:32
27 5 Quinn Sean EF Education-EasyPost + 01:36
28 7 Tonelli Alessandro Team Polti VisitMalta + 01:36
29 7 De Cassan Davide Italy + 01:47
30 7 Stork Florian Tudor Pro Cycling Team + 01:55
31 10 Calzoni Walter Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team + 01:59
32 2 Covili Luca Bardiani-CSF 7 Saber + 02:32
33 13 Cattani Alessandro Italy + 02:50
34 14 Bais Mattia Team Polti VisitMalta + 03:05
35 15 Dina Marton MBH Bank Ballan Telecom Fort + 03:05
36 16 Hamilton Chris Team Picnic PostNL + 03:28
37 5 Gruszczynski Filip MBH Bank Ballan Telecom Fort + 03:44
38 6 Pickering Finlay Team Jayco-AlUla + 04:07
39 16 Garibbo Nicolo Team UKYO + 05:46
40 17 Bouwman Koen Team Jayco-AlUla + 06:02
41 3 Benito Adrián Team Polti VisitMalta + 06:10
42 18 Pidcock Tom Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team + 06:46
43 29 Zwiehoff Ben Red Bull-BORA-hansgrohe + 07:25
44 23 Barta William Tudor Pro Cycling Team + 07:58
45 21 Donovan Mark Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team + 08:49
46 8 Bracalente Diego MBH Bank Ballan Telecom Fort + 09:17
47 11 Mackellar Alastair EF Education-EasyPost + 09:56
48 32 Warbasse Lawrence Tudor Pro Cycling Team + 09:57
49 7 Kepplinger Rainer Bahrain Victorious + 10:06
50 21 Herreño Martín Bardiani-CSF 7 Saber + 10:28
51 32 Dati Tommaso Team UKYO + 10:50
52 26 Hofbauer Philipp Team Vorarlberg + 11:46
53 28 Pietrobon Andrea Team Polti VisitMalta + 11:48
54 14 Juul-Jensen Christopher Team Jayco-AlUla + 12:25
55 16 Øxenberg Peter INEOS Grenadiers + 12:53
56 41 Jasch Lennart Tudor Pro Cycling Team + 13:11
57 7 Bambagioni Tommaso Italy + 13:52
58 7 Ghebreigzabhier Amanuel Lidl-Trek + 13:52
59 18 Zoidl Riccardo Austria + 14:25
60 29 Ermakov Roman Bahrain Victorious + 16:19
61 39 Verre Alessandro MBH Bank Ballan Telecom Fort + 17:23
62 41 Foss Tobias INEOS Grenadiers + 25:02
63 33 Herzog Emil Red Bull-BORA-hansgrohe + 26:31
64 33 Bais Davide Team Polti VisitMalta + 33:44
65 26 Cretti Luca MBH Bank Ballan Telecom Fort + 34:13
66 26 Bicelli Michele Italy + 34:13
67 24 Zeray Nahom Team UKYO + 34:19
68 23 Messner Martin Austria + 34:37
69 20 Balmer Alexandre Solution Tech-NIPPO-Rali + 35:19
70 19 Bertolli Samuel Solution Tech-NIPPO-Rali + 35:29
71 18 Stenico Mattia Bardiani-CSF 7 Saber + 35:42
72 13 Stockwell Oliver Bahrain Victorious + 38:57
73 12 Valent Márk MBH Bank Ballan Telecom Fort + 39:14
74 11 Vesco Leonardo Italy + 39:16
75 6 Attolini Luca Italy + 39:36
76 4 Raccani Simone Team UKYO + 40:24
77 4 Bessega Gabriele Team Polti VisitMalta + 40:37
78 4 Benz Benedikt Lidl-Trek + 40:37
79 4 Borremans Kasper Bahrain Victorious + 40:37
80 4 Double Paul Team Jayco-AlUla + 40:37
81 1 Zangerle Emanuel Team Vorarlberg + 43:07
82 2 van der Meulen Max Bahrain Victorious + 43:13
83 2 Feldhoffer Bálint Bahrain Victorious + 43:13
84 2 Iacomoni Federico Team UKYO + 43:20
85 3 Röber Dominik Team Vorarlberg + 44:18
86 5 Eckerstorfer Benjamin Austria + 44:38
87 5 Wilksch Hannes Tudor Pro Cycling Team + 44:47
88 5 Dirnbauer Josef Austria + 44:50
89 5 Golliker Joshua EF Education-EasyPost + 45:15
90 5 Bock Max Red Bull-BORA-hansgrohe + 45:18
91 7 Verrando Luca Solution Tech-NIPPO-Rali + 46:00
92 7 Paumann David Austria + 48:12
93 7 Poschacher Valentin Austria + 48:20
94 7 Milesi Nicolas INEOS Grenadiers + 49:33
95 7 Feurstein Kilian Team Vorarlberg + 49:33
96 8 Cireddu Ignazio Team Vorarlberg + 50:34
97 9 Granger Ben Solution Tech-NIPPO-Rali + 51:45
98 7 Knox James Team Picnic PostNL + 51:45
99 11 D’Amato Andrea Team UKYO + 52:40
100 8 Quaglia Tommaso Italy + 52:40
101 11 Nolde Tobias Team Vorarlberg + 53:27