Albo d’oro Freccia Vallone dopo l’edizione 2026: primo successo per Seixas, Italia a secco dal 2009
Si aggiorna l’albo d’oro della Freccia Vallone, e nella 90ma edizione iscrive per la prima volta il proprio nome il francese Paul Seixas. L’Italia non vince dal 2009, anno del terzo ed ultimo sigillo del compianto Davide Rebellin: oggi il migliore degli azzurri è Christian Scaroni, undicesimo.
Il transalpino, alfiere del Decathlon CMA CGM Team, si impone praticamente per distacco sui rivali nell’ascesa conclusiva: a 3″ arrivano, nell’ordine, l’elvetico Mauro Schmid (Team Jayco-AlUla), secondo, il britannico Ben Tulett (Team Visma | Lease a Bike), terzo, ed il transalpino Benoit Cosnefroy (UAE Team Emirates-XRG), quarto.
Nella storia il Paese col maggior numero di successi è il Belgio con 39, proprio davanti all’Italia, seconda con 18, mentre la Francia puntella il terzo posto quest’oggi e sale a quota 12. Segue la Spagna con 8, anche grazie alla cinquina di Alejandro Valverde, più staccate Svizzera con 3, Danimarca e Slovenia con 2, ed il gruppo a quota 1 con Australia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Stati Uniti e Gran Bretagna.
ALBO D’ORO FRECCIA VALLONE
|Anno
|Vincitore
|Secondo
|Terzo
|1936
|Philémon De Meersman
|Alphonse Verniers
|Camille Michielsen
|1937
|Adolph Braeckeveldt
|Marcel Kint
|Albert Perikel
|1938
|Émile Masson jr.
|Sylvère Maes
|Cyrille Dubois
|1939
|Edmond Delathouwer
|Hubert Sijen
|Albert Perikel
|1940
|non disputata a causa della seconda guerra mondiale
|1941
|Sylvain Grysolle
|Gustave Van Overloop
|Jacques Geus
|1942
|Karel Thijs
|Frans Bonduel
|Albert Perikel
|1943
|Marcel Kint
|Georges Claes
|Désiré Keteleer
|1944
|Marcel Kint
|Alberic Schotte
|Marcel Quertinmont
|1945
|Marcel Kint
|Lucien Vlaemynck
|André Maelbrancke
|1946
|Désiré Keteleer
|René Walschot
|Edward Van Dijck
|1947
|Ernest Sterckx
|Maurice Desimpelaere
|Gustave Van Overloop
|1948
|Fermo Camellini
|Alberic Schotte
|Camille Beeckman
|1949
|Rik Van Steenbergen
|Edward Peeters
|Fausto Coppi
|1950
|Fausto Coppi
|Raymond Impanis
|Jan Storms
|1951
|Ferdi Kübler
|Gino Bartali
|Jean Robic
|1952
|Ferdi Kübler
|Stan Ockers
|Raymond Impanis
|1953
|Stan Ockers
|Ferdi Kübler
|Loretto Petrucci
|1954
|Germain Derycke
|Ferdi Kübler
|Jan De Valck
|1955
|Stan Ockers
|Alphonse Vandenbrande
|Stanislas Bober
|1956
|Richard Van Genechten
|Sante Ranucci
|André Vlayen
|1957
|Raymond Impanis
|René Privat
|Victor Wartel
|1958
|Rik Van Steenbergen
|Joseph Planckaert
|Pierre Everaert
|1959
|Jos Hoevenaers
|Marcel Janssens
|Frans Schoubben
|1960
|Pino Cerami
|Pierre Beuffeuil
|Constant Goossens
|1961
|Willy Vannitsen
|Jean Graczyk
|Frans Aerenhouts
|1962
|Henri De Wolf
|Pino Cerami
|Hans Junkermann
|1963
|Raymond Poulidor
|Jan Janssen
|Peter Post
|1964
|Gilbert Desmet
|Jan Janssen
|Peter Post
|1965
|Roberto Poggiali
|Felice Gimondi
|Tom Simpson
|1966
|Michele Dancelli
|Lucien Aimar
|Rudi Altig
|1967
|Eddy Merckx
|Peter Post
|Willy Bocklant
|1968
|Rik Van Looy
|José Samyn
|Jan Janssen
|1969
|Jos Huysmans
|Eric De Vlaeminck
|Eric Leman
|1970
|Eddy Merckx
|Georges Pintens
|Eric De Vlaeminck
|1971
|Roger De Vlaeminck
|Frans Verbeeck
|Joseph Deschoenmaecker
|1972
|Eddy Merckx
|Raymond Poulidor
|Willy Van Neste
|1973
|André Dierickx
|Eddy Merckx
|Frans Verbeeck
|1974
|Frans Verbeeck
|Roger De Vlaeminck
|non assegnato
|1975
|André Dierickx
|Frans Verbeeck
|Eddy Merckx
|1976
|Joop Zoetemelk
|Frans Verbeeck
|Freddy Maertens
|1977
|Francesco Moser
|Giuseppe Saronni
|non assegnato
|1978
|Michel Laurent
|Gianbattista Baronchelli
|Dietrich Thurau
|1979
|Bernard Hinault
|Giuseppe Saronni
|Bernt Johansson
|1980
|Giuseppe Saronni
|Sven-Åke Nilsson
|Bernard Hinault
|1981
|Daniel Willems
|Adrie van der Poel
|Guido Van Calster
|1982
|Mario Beccia
|Jostein Wilmann
|Paul Haghedooren
|1983
|Bernard Hinault
|René Bittinger
|Hubert Seiz
|1984
|Kim Andersen
|William Tackaert
|Heddie Nieuwdorp
|1985
|Claude Criquielion
|Moreno Argentin
|Laurent Fignon
|1986
|Laurent Fignon
|Jean-Claude Leclercq
|Claude Criquielion
|1987
|Jean-Claude Leclercq
|Claude Criquielion
|Rolf Gölz
|1988
|Rolf Gölz
|Moreno Argentin
|Steven Rooks
|1989
|Claude Criquielion
|Steven Rooks
|Wim Van Eynde
|1990
|Moreno Argentin
|Jean-Claude Leclercq
|non assegnato
|1991
|Moreno Argentin
|Claude Criquielion
|Claudio Chiappucci
|1992
|Giorgio Furlan
|Gérard Rué
|Davide Cassani
|1993
|Maurizio Fondriest
|Gérard Rué
|Claudio Chiappucci
|1994
|Moreno Argentin
|Giorgio Furlan
|Evgenij Berzin
|1995
|Laurent Jalabert
|Maurizio Fondriest
|Evgenij Berzin
|1996
|Lance Armstrong
|Didier Rous
|Maurizio Fondriest
|1997
|Laurent Jalabert
|Luc Leblanc
|Alex Zülle
|1998
|Bo Hamburger
|Frank Vandenbroucke
|Alberto Elli
|1999
|Michele Bartoli
|Maarten den Bakker
|Mario Aerts
|2000
|Francesco Casagrande
|Rik Verbrugghe
|Laurent Jalabert
|2001
|Rik Verbrugghe
|Ivan Basso
|Jörg Jaksche
|2002
|Mario Aerts
|Unai Etxebarria
|Michele Bartoli
|2003
|Igor Astarloa
|Aitor Osa
|Aleksandr Šefer
|2004
|Davide Rebellin
|Danilo Di Luca
|Matthias Kessler
|2005
|Danilo Di Luca
|Kim Kirchen
|Davide Rebellin
|2006
|Alejandro Valverde
|Samuel Sánchez
|Karsten Kroon
|2007
|Davide Rebellin
|Alejandro Valverde
|Danilo Di Luca
|2008
|Kim Kirchen
|Cadel Evans
|Damiano Cunego
|2009
|Davide Rebellin
|Andy Schleck
|Damiano Cunego
|2010
|Cadel Evans
|Joaquim Rodríguez
|Alberto Contador
|2011
|Philippe Gilbert
|Joaquim Rodríguez
|Samuel Sánchez
|2012
|Joaquim Rodríguez
|Michael Albasini
|Philippe Gilbert
|2013
|Daniel Moreno
|Sergio Henao
|Carlos Alberto Betancur
|2014
|Alejandro Valverde
|Daniel Martin
|Michał Kwiatkowski
|2015
|Alejandro Valverde
|Julian Alaphilippe
|Michael Albasini
|2016
|Alejandro Valverde
|Julian Alaphilippe
|Daniel Martin
|2017
|Alejandro Valverde
|Daniel Martin
|Dylan Teuns
|2018
|Julian Alaphilippe
|Alejandro Valverde
|Jelle Vanendert
|2019
|Julian Alaphilippe
|Jakob Fuglsang
|Diego Ulissi
|2020
|Marc Hirschi
|Benoît Cosnefroy
|Michael Woods
|2021
|Julian Alaphilippe
|Primož Roglič
|Alejandro Valverde
|2022
|Dylan Teuns
|Alejandro Valverde
|Aleksandr Vlasov
|2023
|Tadej Pogačar
|Mattias Skjelmose
|Mikel Landa
|2024
|Stephen Williams
|Kévin Vauquelin
|Maxim Van Gils
|2025
|Tadej Pogačar
|Kévin Vauquelin
|Thomas Pidcock
|2026
|Paul Seixas
|Mauro Schmid
|Ben Tulett