Albo d’oro Freccia Vallone dopo l’edizione 2026: primo successo per Seixas, Italia a secco dal 2009

Si aggiorna l’albo d’oro della Freccia Vallone, e nella 90ma edizione iscrive per la prima volta il proprio nome il francese Paul Seixas. L’Italia non vince dal 2009, anno del terzo ed ultimo sigillo del compianto Davide Rebellin: oggi il migliore degli azzurri è Christian Scaroni, undicesimo.

Il transalpino, alfiere del Decathlon CMA CGM Team, si impone praticamente per distacco sui rivali nell’ascesa conclusiva: a 3″ arrivano, nell’ordine, l’elvetico Mauro Schmid (Team Jayco-AlUla), secondo, il britannico Ben Tulett (Team Visma | Lease a Bike), terzo, ed il transalpino Benoit Cosnefroy (UAE Team Emirates-XRG), quarto.

Nella storia il Paese col maggior numero di successi è il Belgio con 39, proprio davanti all’Italia, seconda con 18, mentre la Francia puntella il terzo posto quest’oggi e sale a quota 12. Segue la Spagna con 8, anche grazie alla cinquina di Alejandro Valverde, più staccate Svizzera con 3, Danimarca e Slovenia con 2, ed il gruppo a quota 1 con Australia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Stati Uniti e Gran Bretagna.

ALBO D’ORO FRECCIA VALLONE