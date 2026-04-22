Albo d’oro Freccia Vallone dopo l’edizione 2026: primo successo per Seixas, Italia a secco dal 2009

Si aggiorna l’albo d’oro della Freccia Vallone, e nella 90ma edizione iscrive per la prima volta il proprio nome il francese Paul Seixas. L’Italia non vince dal 2009, anno del terzo ed ultimo sigillo del compianto Davide Rebellin: oggi il migliore degli azzurri è Christian Scaroni, undicesimo.

Il transalpino, alfiere del Decathlon CMA CGM Team, si impone praticamente per distacco sui rivali nell’ascesa conclusiva: a 3″ arrivano, nell’ordine, l’elvetico Mauro Schmid (Team Jayco-AlUla), secondo, il britannico Ben Tulett (Team Visma | Lease a Bike), terzo, ed il transalpino Benoit Cosnefroy (UAE Team Emirates-XRG), quarto.

Nella storia il Paese col maggior numero di successi è il Belgio con 39, proprio davanti all’Italia, seconda con 18, mentre la Francia puntella il terzo posto quest’oggi e sale a quota 12. Segue la Spagna con 8, anche grazie alla cinquina di Alejandro Valverde, più staccate Svizzera con 3, Danimarca e Slovenia con 2, ed il gruppo a quota 1 con Australia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Stati Uniti e Gran Bretagna.

ALBO D’ORO FRECCIA VALLONE

Anno Vincitore Secondo Terzo
1936 Belgio (bandiera) Philémon De Meersman Belgio (bandiera) Alphonse Verniers Belgio (bandiera) Camille Michielsen
1937 Belgio (bandiera) Adolph Braeckeveldt Belgio (bandiera) Marcel Kint Belgio (bandiera) Albert Perikel
1938 Belgio (bandiera) Émile Masson jr. Belgio (bandiera) Sylvère Maes Belgio (bandiera) Cyrille Dubois
1939 Belgio (bandiera) Edmond Delathouwer Paesi Bassi (bandiera) Hubert Sijen Belgio (bandiera) Albert Perikel
1940 non disputata a causa della seconda guerra mondiale
1941 Belgio (bandiera) Sylvain Grysolle Belgio (bandiera) Gustave Van Overloop Belgio (bandiera) Jacques Geus
1942 Belgio (bandiera) Karel Thijs Belgio (bandiera) Frans Bonduel Belgio (bandiera) Albert Perikel
1943 Belgio (bandiera) Marcel Kint Belgio (bandiera) Georges Claes Belgio (bandiera) Désiré Keteleer
1944 Belgio (bandiera) Marcel Kint Belgio (bandiera) Alberic Schotte Belgio (bandiera) Marcel Quertinmont
1945 Belgio (bandiera) Marcel Kint Belgio (bandiera) Lucien Vlaemynck Belgio (bandiera) André Maelbrancke
1946 Belgio (bandiera) Désiré Keteleer Belgio (bandiera) René Walschot Belgio (bandiera) Edward Van Dijck
1947 Belgio (bandiera) Ernest Sterckx Belgio (bandiera) Maurice Desimpelaere Belgio (bandiera) Gustave Van Overloop
1948 Italia (bandiera) Fermo Camellini Belgio (bandiera) Alberic Schotte Belgio (bandiera) Camille Beeckman
1949 Belgio (bandiera) Rik Van Steenbergen Belgio (bandiera) Edward Peeters Italia (bandiera) Fausto Coppi
1950 Italia (bandiera) Fausto Coppi Belgio (bandiera) Raymond Impanis Belgio (bandiera) Jan Storms
1951 Svizzera (bandiera) Ferdi Kübler Italia (bandiera) Gino Bartali Francia (bandiera) Jean Robic
1952 Svizzera (bandiera) Ferdi Kübler Belgio (bandiera) Stan Ockers Belgio (bandiera) Raymond Impanis
1953 Belgio (bandiera) Stan Ockers Svizzera (bandiera) Ferdi Kübler Italia (bandiera) Loretto Petrucci
1954 Belgio (bandiera) Germain Derycke Svizzera (bandiera) Ferdi Kübler Belgio (bandiera) Jan De Valck
1955 Belgio (bandiera) Stan Ockers Belgio (bandiera) Alphonse Vandenbrande Francia (bandiera) Stanislas Bober
1956 Belgio (bandiera) Richard Van Genechten Italia (bandiera) Sante Ranucci Belgio (bandiera) André Vlayen
1957 Belgio (bandiera) Raymond Impanis Francia (bandiera) René Privat Belgio (bandiera) Victor Wartel
1958 Belgio (bandiera) Rik Van Steenbergen Belgio (bandiera) Joseph Planckaert Francia (bandiera) Pierre Everaert
1959 Belgio (bandiera) Jos Hoevenaers Belgio (bandiera) Marcel Janssens Belgio (bandiera) Frans Schoubben
1960 Belgio (bandiera) Pino Cerami Francia (bandiera) Pierre Beuffeuil Belgio (bandiera) Constant Goossens
1961 Belgio (bandiera) Willy Vannitsen Francia (bandiera) Jean Graczyk Belgio (bandiera) Frans Aerenhouts
1962 Belgio (bandiera) Henri De Wolf Belgio (bandiera) Pino Cerami Germania Ovest (bandiera) Hans Junkermann
1963 Francia (bandiera) Raymond Poulidor Paesi Bassi (bandiera) Jan Janssen Paesi Bassi (bandiera) Peter Post
1964 Belgio (bandiera) Gilbert Desmet Paesi Bassi (bandiera) Jan Janssen Paesi Bassi (bandiera) Peter Post
1965 Italia (bandiera) Roberto Poggiali Italia (bandiera) Felice Gimondi Gran Bretagna (bandiera) Tom Simpson
1966 Italia (bandiera) Michele Dancelli Francia (bandiera) Lucien Aimar Germania Ovest (bandiera) Rudi Altig
1967 Belgio (bandiera) Eddy Merckx Paesi Bassi (bandiera) Peter Post Belgio (bandiera) Willy Bocklant
1968 Belgio (bandiera) Rik Van Looy Francia (bandiera) José Samyn Paesi Bassi (bandiera) Jan Janssen
1969 Belgio (bandiera) Jos Huysmans Belgio (bandiera) Eric De Vlaeminck Belgio (bandiera) Eric Leman
1970 Belgio (bandiera) Eddy Merckx Belgio (bandiera) Georges Pintens Belgio (bandiera) Eric De Vlaeminck
1971 Belgio (bandiera) Roger De Vlaeminck Belgio (bandiera) Frans Verbeeck Belgio (bandiera) Joseph Deschoenmaecker
1972 Belgio (bandiera) Eddy Merckx Francia (bandiera) Raymond Poulidor Belgio (bandiera) Willy Van Neste
1973 Belgio (bandiera) André Dierickx Belgio (bandiera) Eddy Merckx Belgio (bandiera) Frans Verbeeck
1974 Belgio (bandiera) Frans Verbeeck Belgio (bandiera) Roger De Vlaeminck non conosciuta (bandiera) non assegnato
1975 Belgio (bandiera) André Dierickx Belgio (bandiera) Frans Verbeeck Belgio (bandiera) Eddy Merckx
1976 Paesi Bassi (bandiera) Joop Zoetemelk Belgio (bandiera) Frans Verbeeck Belgio (bandiera) Freddy Maertens
1977 Italia (bandiera) Francesco Moser Italia (bandiera) Giuseppe Saronni non conosciuta (bandiera) non assegnato
1978 Francia (bandiera) Michel Laurent Italia (bandiera) Gianbattista Baronchelli Germania Ovest (bandiera) Dietrich Thurau
1979 Francia (bandiera) Bernard Hinault Italia (bandiera) Giuseppe Saronni Svezia (bandiera) Bernt Johansson
1980 Italia (bandiera) Giuseppe Saronni Svezia (bandiera) Sven-Åke Nilsson Francia (bandiera) Bernard Hinault
1981 Belgio (bandiera) Daniel Willems Paesi Bassi (bandiera) Adrie van der Poel Belgio (bandiera) Guido Van Calster
1982 Italia (bandiera) Mario Beccia Norvegia (bandiera) Jostein Wilmann Belgio (bandiera) Paul Haghedooren
1983 Francia (bandiera) Bernard Hinault Francia (bandiera) René Bittinger Svizzera (bandiera) Hubert Seiz
1984 Danimarca (bandiera) Kim Andersen Belgio (bandiera) William Tackaert Paesi Bassi (bandiera) Heddie Nieuwdorp
1985 Belgio (bandiera) Claude Criquielion Italia (bandiera) Moreno Argentin Francia (bandiera) Laurent Fignon
1986 Francia (bandiera) Laurent Fignon Francia (bandiera) Jean-Claude Leclercq Belgio (bandiera) Claude Criquielion
1987 Francia (bandiera) Jean-Claude Leclercq Belgio (bandiera) Claude Criquielion Germania (bandiera) Rolf Gölz
1988 Germania (bandiera) Rolf Gölz Italia (bandiera) Moreno Argentin Paesi Bassi (bandiera) Steven Rooks
1989 Belgio (bandiera) Claude Criquielion Paesi Bassi (bandiera) Steven Rooks Belgio (bandiera) Wim Van Eynde
1990 Italia (bandiera) Moreno Argentin Francia (bandiera) Jean-Claude Leclercq non conosciuta (bandiera) non assegnato
1991 Italia (bandiera) Moreno Argentin Belgio (bandiera) Claude Criquielion Italia (bandiera) Claudio Chiappucci
1992 Italia (bandiera) Giorgio Furlan Francia (bandiera) Gérard Rué Italia (bandiera) Davide Cassani
1993 Italia (bandiera) Maurizio Fondriest Francia (bandiera) Gérard Rué Italia (bandiera) Claudio Chiappucci
1994 Italia (bandiera) Moreno Argentin Italia (bandiera) Giorgio Furlan Russia (bandiera) Evgenij Berzin
1995 Francia (bandiera) Laurent Jalabert Italia (bandiera) Maurizio Fondriest Russia (bandiera) Evgenij Berzin
1996 Stati Uniti (bandiera) Lance Armstrong Francia (bandiera) Didier Rous Italia (bandiera) Maurizio Fondriest
1997 Francia (bandiera) Laurent Jalabert Francia (bandiera) Luc Leblanc Svizzera (bandiera) Alex Zülle
1998 Danimarca (bandiera) Bo Hamburger Belgio (bandiera) Frank Vandenbroucke Italia (bandiera) Alberto Elli
1999 Italia (bandiera) Michele Bartoli Paesi Bassi (bandiera) Maarten den Bakker Belgio (bandiera) Mario Aerts
2000 Italia (bandiera) Francesco Casagrande Belgio (bandiera) Rik Verbrugghe Francia (bandiera) Laurent Jalabert
2001 Belgio (bandiera) Rik Verbrugghe Italia (bandiera) Ivan Basso Germania (bandiera) Jörg Jaksche
2002 Belgio (bandiera) Mario Aerts Venezuela (bandiera) Unai Etxebarria Italia (bandiera) Michele Bartoli
2003 Spagna (bandiera) Igor Astarloa Spagna (bandiera) Aitor Osa Kazakistan (bandiera) Aleksandr Šefer
2004 Italia (bandiera) Davide Rebellin Italia (bandiera) Danilo Di Luca Germania (bandiera) Matthias Kessler
2005 Italia (bandiera) Danilo Di Luca Lussemburgo (bandiera) Kim Kirchen Italia (bandiera) Davide Rebellin
2006 Spagna (bandiera) Alejandro Valverde Spagna (bandiera) Samuel Sánchez Paesi Bassi (bandiera) Karsten Kroon
2007 Italia (bandiera) Davide Rebellin Spagna (bandiera) Alejandro Valverde Italia (bandiera) Danilo Di Luca
2008 Lussemburgo (bandiera) Kim Kirchen Australia (bandiera) Cadel Evans Italia (bandiera) Damiano Cunego
2009 Italia (bandiera) Davide Rebellin Lussemburgo (bandiera) Andy Schleck Italia (bandiera) Damiano Cunego
2010 Australia (bandiera) Cadel Evans Spagna (bandiera) Joaquim Rodríguez Spagna (bandiera) Alberto Contador
2011 Belgio (bandiera) Philippe Gilbert Spagna (bandiera) Joaquim Rodríguez Spagna (bandiera) Samuel Sánchez
2012 Spagna (bandiera) Joaquim Rodríguez Svizzera (bandiera) Michael Albasini Belgio (bandiera) Philippe Gilbert
2013 Spagna (bandiera) Daniel Moreno Colombia (bandiera) Sergio Henao Colombia (bandiera) Carlos Alberto Betancur
2014 Spagna (bandiera) Alejandro Valverde Irlanda (bandiera) Daniel Martin Polonia (bandiera) Michał Kwiatkowski
2015 Spagna (bandiera) Alejandro Valverde Francia (bandiera) Julian Alaphilippe Svizzera (bandiera) Michael Albasini
2016 Spagna (bandiera) Alejandro Valverde Francia (bandiera) Julian Alaphilippe Irlanda (bandiera) Daniel Martin
2017 Spagna (bandiera) Alejandro Valverde Irlanda (bandiera) Daniel Martin Belgio (bandiera) Dylan Teuns
2018 Francia (bandiera) Julian Alaphilippe Spagna (bandiera) Alejandro Valverde Belgio (bandiera) Jelle Vanendert
2019 Francia (bandiera) Julian Alaphilippe Danimarca (bandiera) Jakob Fuglsang Italia (bandiera) Diego Ulissi
2020 Svizzera (bandiera) Marc Hirschi Francia (bandiera) Benoît Cosnefroy Canada (bandiera) Michael Woods
2021 Francia (bandiera) Julian Alaphilippe Slovenia (bandiera) Primož Roglič Spagna (bandiera) Alejandro Valverde
2022 Belgio (bandiera) Dylan Teuns Spagna (bandiera) Alejandro Valverde Russia (bandiera) Aleksandr Vlasov
2023 Slovenia (bandiera) Tadej Pogačar Danimarca (bandiera) Mattias Skjelmose Spagna (bandiera) Mikel Landa
2024 Gran Bretagna (bandiera) Stephen Williams Francia (bandiera) Kévin Vauquelin Belgio (bandiera) Maxim Van Gils
2025 Slovenia (bandiera) Tadej Pogačar Francia (bandiera) Kévin Vauquelin Gran Bretagna (bandiera) Thomas Pidcock
2026 Francia (bandiera) Paul Seixas Svizzera (bandiera) Mauro Schmid Gran Bretagna (bandiera) Ben Tulett
