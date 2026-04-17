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O Gran Camiño 2026: Yates vince la penultima tappa e vola in testa alla generale, terzo Pinarello
La penultima tappa se la prende Adam Yates. Con un allungo a negli ultimi km il corridore in forza alla UAE Team Emirates – XRG si è imposto nella quarta frazione della O Gran Camiño 2026, tagliando per primo il traguardo al termine di un percorso da 145.7 km con partenza da Xinzo de Limia ed arrivo ad Alto de Cabeza de Meda, balzando anche in testa alla classifica generale.
Finale perfetto per il britannico che, insieme alla propria squadra, ha lavorato perfettamente nel gruppo fino ad allungare tagliando fuori tutti i principali avversari. La tappa per lunghi tratti è stata caratterizzata dalla fuga in solitaria dell’iberico Samuel Fernández (Caja Rural–Seguros RGA) terminata a -13 kg dal traguardo, complice l’affondo di Sam Bennett (NSN Cycling Team) ed Anthon Schiffer (Visma Lease a Bike), poi diventati battistrada fino al raggiungimento dell’ultima salita.
Proprio in quel momento il corridore del team emiratino ha rotto gli indugi, dando vita ad un assolo poderoso con cui ha rifilato 46 secondi a Jørgen Nordhagen (Team Visma | Lease a Bike) ed oltre un minuto al buon Alessandro Pinarello (NSN Cycling Team).
Come accennato Yates è diventato anche il nuovo leader della generale con 34 secondi di margine su Nordhagen e 54″ su Pinarello. Domani, sabato 18 aprile, si svolgerà l’ultima sessione.