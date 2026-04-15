O Gran Camiño 2026: Carlos Canal si prende la seconda tappa in volata, sesto Pinarello. Reis nuovo leader

La seconda tappa se la prende Carlos Canal. Il corridore in forza al Movistar Team si è imposto nella frazione numero due della O Gran Camiño 2026 arrivando per primo in volata al termine di un percorso lungo 148.6 km partito da Vilalba e terminato in quel di Barreiros. Si tratta del primo successo assoluto da professionisti per lo spagnolo nel segno di un giorno indimenticabile.

Supportato dal lavoro svolto dai compagni di squadra Ivan Romeo e Nelso Oliveira, lo spagnolo è scattato in testa a duecento metri dal traguardo (in leggera salita), dove ha preceduto nettamente Mats Wenzel (Equipo Kern Pherma), seguito da Eric Fagundez (Burgos-Burpellet-BH), piazzatesi rispettivamente al secondo ed al terzo posto.

A balzare al comando della classifica generale è stato invece il lusitano Rafael Reis (Anicolor-Campicarn), complice anche quanto fatto da Julius Johansen (UAE Team Emirates – XRG), il quale ha perso contatto con il gruppo sull’Alto de Noceida. Al secondo posto figura proprio Oliveira con un gap di un secondo davanti a Jorge Nordhagen (Team Vita I Lease a Bike), terzo a dodici secondi.

Il migliore degli italiani è invece ancora una volta Alessandro Pinarello (NSN Cycling Team) che, nella giornata odierna, ha raccolto la sesta moneta ritrovandosi così in piena corsa per il vertice, considerata la sua settima piazza nella generale con 30 secondi di gap rispetto al primo della classe. Domani, giovedì 16 aprile, si disputerà la terza tappa con 169 km da Carballo e Padrón.