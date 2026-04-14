O Gran Camiño 2026, Julius Johansen conquista la cronometro di apertura. Ottavo Pinarello

Si conclude con la vittoria di Julius Johansen la prima tappa del O Gran Camiño 2026, corsa a tappe spagnola giunta quest’anno alla sua quinta edizione. Il danese era il grande favorito di oggi e non ha deluso le aspettative, conquistando la cronometro di apertura ed indossando la prima maglia di leader della generale. Per il corridore del UAE Team Emirates XRG si tratta della prima vittoria in carriera da professionista.

La prova contro le lancette si è sviluppata per 15 chilometri intorno a Torre de Hercules e come unica difficoltà altimetrica proponeva lo strappo di San Pedro (1.5 km al 5,7% di pendenza media). Johansen ha chiuso la prova con il crono di 17’43”, facendo segnare il miglior tempo in entrambi gli intermedi precedenti. Lo scandinavo ha anticipato di 15″ la sorpresa di oggi, il portoghese Rafael Reis (Anicolor/Campicarn).

Chiude in terza posizione l’esperto Nelson Oliveira (Movistar Team) con 16″ di ritardo dalla migliore prestazione. Sesta posizione per Adam Yates (UAE Team Emirates XRG), uno dei favoriti per la generale. Ritardo di 40″ per il britannico, distacco recuperabile nelle prossime tappe di montagna. Sfortunato invece Ivan Romeo (Movistar) che fora nel finale e chiude in 28esima posizione con un ritardo di 1’29”, difficilmente recuperabile nel corso della settimana. Il migliore tra gli italiani è stato Alessandro Pinarello (NSN Cycling Team), ottavo a 46″.