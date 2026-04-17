O Gran Camiño 2026, Adam Yates: “Sapevo di star bene, ma sentivo la pressione di dover fare risultato”

Era il più atteso ed ha mantenuto le promesse della Adam Yates firma il successo nella quarta tappa di O Gran Camiño 2026 e regala così la vittoria numero venti della stagione alla UAE Team Emirates XRG. L’inglese, al successo numero trentadue della sua carriera, conquista anche il primato in classifica generale e domani partirà davanti a tutti nel duello per il successo finale.

Il commento dell’ottimo risultato ottenuto: “È stata una gran bella giornata. È stata una tappa dura, con tanta salita e strade molto tecniche. La squadra ha fatto un gran lavoro e io sono riuscito a finalizzarlo. L’ultima salita era davvero dura e quando le pendenze sono così non senti neanche il movimento dell’aria, quindi ho avvertito molto il caldo. È stato uno sforzo molto intenso, ma fortunatamente sono riuscito a portarlo a termine”.

L’analisi della prestazione personale: “Ho dimostrato di essere in buona forma. Ho avvertito molta pressione, non da parte della squadra, ma da parte di tante persone che si aspettavano che io facessi risultato. Domani, comunque, può essere un’altra giornata in cui potremo mettere insieme una strategia di squadra e provare a vincere di nuovo”.

Yates dovrà guardarsi comunque dai tentativi di scalzarlo in vista dell’ultima tappa: “Non sono sicurissimo del vantaggio che ho in classifica, ma mi sono allenato molto bene nell’ultimo periodo e sto bene. Sapevo che la forma c’era, dovevo solo mettere insieme i vari pezzi e finire il lavoro“.