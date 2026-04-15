Bayern Monaco e Arsenal in semifinale di Champions League, Real Madrid eliminato nel recupero

Il Bayern Monaco ha sconfitto il Real Madrid per 4-3 e si è qualificato alle semifinali della Champions League di calcio. Dopo aver espugnato il Santiago Bernabeu per 2-1 nel confronto d’andata, i tedeschi hanno inscenato una grande battaglia con i blancos di fronte al proprio pubblico, pareggiando la doppietta di Guler, in rete al primo minuto e al 29′, con i gol di Pavlovic al 6′ e Kane al 38′. Gli spagnoli sono passati in vantaggio al 42′ con la stoccata di Mbappé e fino all’89mo minuto tutto sembrava portare ai supplementari.

Nel finale dell’incontro, però, i padroni di casa hanno pareggiato con Diaz e poi nel recupero sono riusciti anche a vincere l’incontro con la stoccata di Olise su invito di Kane. La compagina teutonica se la dovrà ora vedere con il PSG, Campione d’Europa in carica che ieri aveva eliminato il Liverpool con un doppio 2-0 senza appello.

Dall’altra parte del tabellone, invece, si registra il pareggio a reti bianche tra Arsenal e Sporting Lisbona: di fronte al proprio pubblico gli inglesi hanno difeso il successo di misura (1-0) ottenuto settimana scorsa in Portogallo e si sono così meritati la grande sfida con gli spagnoli dell’Atletico Madrid, capaci di eliminare il Barcellona in un derby rovente. Le semifinali della Champions League saranno così PSG-Bayern Monaco e Arsenal-Atletico Madrid.