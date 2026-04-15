Nascar
NASCAR, Larson x3 in Kansas?
Archiviata la tappa di Bristol, la NASCAR Cup Series riaccende i motori in Kansas per la nona delle ventisei prove che segneranno la regular season 2026. Un nuovo imperdibile appuntamento è all’orizzonte nell’atipico catino da 1 miglio e mezzo che sorge a pochi chilometri da Kansas City.
La pista si è adattata perfettamente negli anni alle esigenze delle attuali auto che gareggiano nella NASCAR Cup Series. Molto particolare come già detto il circuito con quattro curve caratterizzate da un banking graduale che varia da 17 a 20 gradi.
Brad Keselowski (2011, 2019), Denny Hamlin (2012, 2020, 2023) e Kyle Busch ( 2016, 2021) sono alcuni dei piloti in azione che vantano almeno un successo in Kansas, altro impianto presente anche nella rinnovata Chase che scatterà a settembre con la consueta Southern 500 in quel di Darlington.
Occhi puntati però sul Kyle Larson che potrebbe imporsi sui rivali come accaduto nel 2024 e nel 2025. Nella prima occasione il californiano di Hendrick Motorsports vinse in volata dopo una spettacolare lotta con la Ford Mustang RFK Racing di Chris Buescher, mentre nella seconda dominò la scena senza avversari.
CLASSIFICA NASCAR CUP SERIES PRIMA DEL KANSAS
1) #45-Tyler Reddick, 386, +210
2) #12-Ryan Blaney, 324, +X148
3) #11-Denny Hamlin, 300, +124
4) #54-Ty Gibbs, 281, +105
5) #9-Chase Elliott, 264, +88
6) #5-Kyle Larson, 260, +84
7) #24-William Byron, 245, +69
8) #23-Bubba Wallace, 236, +60
9) #20-Christopher Bell, 231, +55
10) #17-Chris Buescher, 230, +54
11) #6-Brad Keselowski, 229, +53
12) #22-Joey Logano, 218, +42
13) #77-Carson Hocevar, 209, +33
14) #60-Ryan Preece, 209, +33
15) #7-Daniel Suarez, 192, +16
16) #97-Shane Van Gisbergen, 177, +1
Virtualmente out dalla Chase
17) #19-Chase Briscoe, 176, -1
18) #2-Austin Cindric, 172, -5