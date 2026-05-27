NASCAR, la musica della Cup Series torna a Nashville

Salutata la prima parte dell’anno, la NASCAR Cup Series si sposta a Nashville per una nuova tappa della regular season. Il 14mo round della stagione ripropone il ‘Superspeedway’ che è entrato di forza nel calendario della serie dal 2021.

Hendrick Motorsports ha vinto con le proprie Camaro nel 2021 e nel 2022 con Kyle Larson e Chase Elliott. Chevrolet ha gioito nel 2023 con Ross Chastain e Trackhouse Racing, mentre Ford ha saputo imporsi nel 2024 con Joey Logano ed il Team Penske.

Il tri-ovale, inaugurato nel 2001, ospita attualmente anche la finale della NTT IndyCar Series ed è tornato sulla scena nazionale dopo l’acquisto da parte di ‘Speedway Motorsports’. Precedentemente l’impianto che sorge in quel di Lebanon era stato abbandonato per qualche anno.

Si tratta in ogni caso della pista completamente in cemento più lunga del calendario, primato che precedentemente apparteneva al Dover Motor Speedway. La pista è composta da quattro curve, caratterizzate da una pendenza constante di 14 gradi.