NASCAR, Hamlin beffa i compagni di squadra e trionfa a Nashville

Denny Hamlin ha vinto di forza la tappa di Nashville della NASCAR Cup Series. L’americano ottiene il 62mo successo in carriera dopo una splendida lotta nell’ultimo giro con i compagni di squadra Christopher Bell e Chase Briscoe.

Le tre Toyota Camry del Joe Gibbs Racing si sono ritrovate appaiate sulla linea del traguardo all’inizio della tornata conclusiva, la linea interna in curva 1-2 ha permesso al veterano nativo di Tampa di beffare i ‘rivali’.

Il n. 11 sorride per la seconda volta in stagione, la prima nell’impianto che è tornato da poco in calendario dopo anni di inattività. Le tre vetture giapponesi hanno preceduto la Chevy #47 di Ricky Stenhouse Jr e la Camaro #97 di Shane van Gisbergen, oltremodo competitivo nella ‘città della musica’.

Settimana prossima una nuova tappa attende la serie presso il velocissimo ‘ Michigan International Speedway’. La stagione entra nel vivo, il conto alla rovescia verso i Playoffs (The Chase) che inizieranno ufficialmente a settembre è già iniziato.