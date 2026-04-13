WEC, Ferrari prova a confermarsi regina su tutti i fronti

Riparte una nuova imperdibile stagione con il FIA World Endurance Championship. Tante le novità alla vigilia della 6h Imola, prima competizione della serie globale riservata alle GT ed ai prototipi dopo il rinvio della 1812km Qatar.

Un totale di 35 auto schierate da 14 costruttori differenti sono attesi in pista in ogni competizione. Il numero è destinato a salire per la 24h Le Mans che come accaduto nelle ultime stagioni accoglierà anche le ORECA 07 Gibson LMP2.

Ferrari è l’auto da battere dopo aver vinto il titolo piloti e costruttori nel 2025 oltre chiaramente all’iconica maratona francese. Il marchio di Maranello sarà l’unico con tre auto in pista in ogni appuntamento: due ufficiali (n. 50 & n. 51) e la privata n. 83 di AF Corse.

Per le prime due non ci sono novità: i campioni del mondo Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi torneranno infatti con la n. 51, mentre la gemella n. 50 rivedrà Miguel Molina/Nicklas Nielsen/Antonio Fuoco.

Nessuna novità anche per la Ferrari n. 83 che ha vinto a Le Mans. AF Corse ripresenta infatti l’identico terzetto del 2026 con Yifei Ye, Robert Kubica e Phil Hanson.

Tra le Hypercar spicca chiaramente l’assenza di Porsche Motorsport. Le due ufficiali (Porsche Penske Motorsport) e la privata n. 99 di Proton Competition escono di scena dal Mondiale e chiaramente anche dalla 24h Le Mans. Resta difficile da comprendere la decisione dei tedeschi che hanno preferito concentrarsi esclusivamente nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship e nel Mondiale di Formula E.

Al posto delle due 963 ufficiali troveremo un nuovo marchio: Genesis. Il brand di lusso di Hyundai debutta con due GMR-001, un nuovo programma tutto da seguire che ha svolto una significativa fase di test da agosto ad oggi.

In pista due equipaggi notevoli: André Lotterer/Mattys Jaubert/Daniel Juncadella (n. 17) e Matthieu Jaminet/Daniel Juncadella/Paul-Loup Chatin (n. 19) sono i piloti scelti da Genesis Magma Racing per il debutto nel Mondiale.

Tutti hanno esperienze pregresse nel FIA WEC: Lotterer e Jaminet provengono infatti da Porsche Motorsport, mentre Chatin ha gareggiato nell’ultimo Mondiale con Alpine. Unica eccezione per Jaubert, 20enne che ha gareggiato accanto di Genesis e di Juncadella già lo scorso anno imponendosi in tre prove dell’European Le Mans Series in LMP2.

Chatin ha lasciato Alpine come del resto Mick Schumacher, impegnato in NTT IndyCar Series. Al loro posto l’ex pilota Porsche Antonio Felix Da Costa e l’ex campione FIA F3 Victor Martins, rispettivamente a bordo della A424 n. 35 e n. 36.



Accanto al portoghese spicca Charles Milesi e Ferdinand Habsburg, mentre con la n. 36 ritroveremo Fred Makowiecki e Jules Gounon che parallelamente è stato confermato come pilota ufficiale Mercedes (per gli impegni in GT).

Alpine lascerà purtroppo lo schieramento al termine della stagione agonistica. Il brand transalpino che resterà esclusivamente in F1, dal ritorno nella classe regina del FIA WEC (2024), ha saputo imporsi nella recente 6h Fuji 2025.

Oltre all’ingresso di Genesis, il 2026 segna il debutto della nuovissima Toyota TR010 Hybrid. Molteplici gli update aerodinamici e non solo promossi dai giapponesi che non vedono l’ora di tornare sul gradino più alto del podio nel Mondiale ed ovviamente a Le Mans. Niente equipaggi nuovi per Toyota GR, confermati quindi Mike Conway/Kamui Kobayashi/Nyck De Vries (n. 7) e Sébastien Buemi/Brendon Hartley/Ryo Hirakawa (n. 8).

Oltre a Toyota ed all’Alpine sono altre due le auto che sono state aggiornate nel corso degli ultimi mesi: BMW e Cadillac. La M Hybrid V8 e la V-Series.R saranno impegnate per la prima volta nel Mondiale dopo aver corso la Rolex 24 at Daytona e la 12h Sebring dell’IMSA WTSC.

Con BMW torneranno Kevin Magnussen/Raffaele Marciello/Dries Vanthoor (n. 15) e Robin Frijns/René Rast/Sheldon van der Linde (n. 20), mentre all’interno di Cadillac Hertz Team JOTA ritroveremo Alex Lynn/Norman Nato/Will Stevens (n. 12) e Jack Aitken/Sébastien Bourdais/Earl Bamber (n. 38).

Prima volta full-time nel Mondiale per l’ex pilota F1 Jack Aitken in sostituzione dell’ex campione del mondo F1 Jenson Button, britannico che ha definitivamente concluso la propria carriera agonistica in Bahrain lo scorso novembre.

Ricordiamo che Vanthoor e van der Linde saranno impegnati nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship a Long Beach. Anche Bamber non sarà presente nell’impianto imolese, il terzetto citato tornerà regolarmente in azione con Spa-Francorchamps.

Restano due brand iscritti: Peugeot ed Aston Martin. Novità in termini di piloti per i francesi che inseguono disperatamente il primo successo con la ‘storica’ 9X8 che possiamo definire EVO dopo l’introduzione dell’ala posteriore.

L’ex vincitore del SUPER GT Nick Cassidy e l’ex campione FIA F2 Theo Porchaire entrano in squadra in sostituzione di Mikkel Jensen e Jean-Eric Vergne, rispettivamente diretti verso McLaren (Hypercar dal 2027) ed ad un ruolo dirigenziale con Stellantis Motorsport.

Cassidy guiderà la Peugeot n. 93 con Paul Di Resta e Stoffel Vandoorne, mentre il francese è atteso con la n. 94 con l’ex vincitore della 24h Le Mans Loic Duval e Malthe Jakobsen.

Inizia nel Bel Paese la seconda stagione per l’Aston Martin Valkyrie nel Mondiale. Heart of Racing torna in Hypercar con gli stessi equipaggi del 2025, confermati quindi Tom Gamble/Ross Gunn/Harry Tincknell (n. 007) e Roman De Angelis/Alex Riberas/Marco Sorensen (n. 009).

Seguirà nelle prossime ore una specifica parentesi dedicata alle LMGT3 con 18 unità presenti e tantissime novità tutte da scoprire. Ricordiamo che domani a Imola si terrà il Prologue, test collettivo originariamente previsto presso il Lusail International Circuit.