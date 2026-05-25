NASCAR, Daniel Suarez festeggia con la pioggia a Charlotte

Daniel Suarez trionfa nella lunghissima notte della Coca-Cola 600, evento della NASCAR Cup Series disputato come da tradizione presso il Charlotte Motor Speedway. Il numero 7 di Spire Motorsport si impone per la terza volta in carriera nella principale serie della NASCAR, la prima nella competizione più lunga del calendario.

Il messicano si trovava in vetta al 373mo dei 400 giri previsti quando la direzione gara ha deciso di sospendere le attività per pioggia. La scelta di cambiare solo due gomme nell’ultima sosta ha permesso al messicano di ottenere il comando e di beffare il resto dei rivali.

Sconfitte le Toyota del Joe Gibbs Racing di Christopher Bell e di Denny Hamlin. Il numero 20 ed il numero 11 hanno ottenuto il secondo ed il terzo posto davanti alla Camry numero 45 23XI Racing di Tyler Reddick ed alla Chevrolet Camaro numero 5 Hendrick Motorsports di Kyle Larson.

L’ultimo citato ha vinto la Stage 1, mentre Hamlin e Bell si sono spartiti le restanti parti della Coca-Cola 600, per l’ennesima volta negli ultimi anni segnata dall’arrivo della pioggia che ha rovinato il finale. La NASCAR ha celebrato in una delle sue giornate più importanti Kyle Busch, scomparso all’età di 41 anni lo scorso 21 maggio. Due titoli in carriera nelle NASCAR Cup Series, 63 volte a segno nella principale serie nazionale (il nono di tutti i tempi).