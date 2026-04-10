WEC, Alex Lynn costretto a saltare le prime due gare del 2026

Alex Lynn non potrà correre la 6h di Imola e la 6h di Spa-Francorchamps, prime due prove del FIA World Endurnace Championship 2026. Il britannico è stato fermato da una operazione al collo.

Il portacolori di Cadillac ed Hertz Team JOTA ha dovuto risolvere un problema che si protrae dal 2024 dopo un infortunio. L’autore della pole dell’ultima 24h Le Mans dovrebbe tornare regolarmente in azione con la V-Series.R n. 12 proprio per l’appuntamento francese di giugno.

Norma Nato e Will Stevens, vincitori con Lynn dell’ultima 6h San Paolo, si alterneranno quindi da soli al volante della Cadillac n. 12. Due piloti saranno in azone anche sulla n. 38 visto l’impegno di Jack Aitken a Long Beach nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Ricordiamo che sulle rive del Santero saranno assenti sempre per correre in California altri quattro piloti regolarmente iscritti in Hypercar. In merito citiamo Sheldon van der Linde (BMW), Dries Vanthoor (BMW), Ross Gunn (Aston Martin THOR) e Roman De Angelis (Aston Martin THOR).

Anche in LMGT3 la corsa statunitense ha portato a dei cambiamenti. Dudu Barrichello sarà infatti impegnato con Heart of Racing a Long Beach, in Italia ci sarà quindi il debutto nel FIA WEC del belga Kobe Pauwels.

Settimana prossima la 6h di Imola, in programma domenica 19 aprile. L’attività inizierà già martedì 14 con il Prologue, primo ed unico test collettivo in vista dell’opening round del FIA WEC 2026.