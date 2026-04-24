Nairo Quintana ritrova il successo nella Vuelta Asturias: “Una gioia immensa”. La dedica allo scomparso Munoz

La seconda tappa dell’edizione 2026 della Vuelta Asturias consegna yacht un gradito ritorno al successo. Il colombiano Nairo Quintana vince infatti per distacco la Llanes -Pola de Lena di 140,8 chilometri. Il corridore della Movistar Precede di 26” lo spagnolo Adrià Pericas della UAE Team Emirates-XRG e di 1’21” il connazionale e compagno di squadra Diego Pescador. A rattristare la giornata è stata la notizia della tragica scomparsa del colombiano Cristian Camilo Muñoz.

Il dolore per la scomparsa di un amico e collega: “È davvero triste. Stamattina, quando abbiamo saputo la notizia, ho avuto un brivido. Un ragazzo che aveva così tanto, così tanta vita davanti a sé, così tanto da dare allo sport e al Paese. È davvero triste e tragico. Le mie condoglianze alla famiglia, al mondo del ciclismo, al ciclismo colombiano, alla sua squadra e allo sponsor. Siamo profondamente addolorati per quanto accaduto, e questo ci riempie di grande tristezza“.

La forza di credere con costanza nel successo odierno: “È stato davvero incredibile. Erano molti anni che non vincevo. Quest’anno ho anche annunciato la fine della mia carriera, ma mi sono sempre mantenuto motivato allenandomi e preparandomi; quindi, poter vincere oggi è una gioia immensa“.

Il commento della tappa: “È stata una tappa fenomenale. Un ottimo lavoro da parte dei giovani della squadra, che hanno molta voglia di imparare e tanta motivazione. Stare con i giovani corridori mi riempie di motivazione e oggi è stato il giorno giusto per dimostrarlo“. Il veterano sudamericano ha prevalso su un giovane con quasi la metà dei suoi anni: “Adrià è un corridore giovane e molto forte, con grandi prospettive. Gli anni passano e i giovani crescono, ma io faccio affidamento sull’esperienza“.