Dati conquista la maglia rossa davanti a Pidcock: “Grazie a Garibbo abbiamo portato a casa un grande traguardo”

Giulio Pellizzari vince la quinta e ultima tappa del Tour of the Alps, la Trento-Bolzano di 128,5 chilometri, consolida il primato in classifica e porta a casa il meritato successo finale davanti al colombiano Egan Bernal e all’olandese Thymen Arensman della INEOS Grenadiers. L’alfiere della Red Bull non è però l’unico azzurro ad esultare.

Tommaso Dati torna a casa con la Maglia Rossa della classifica a punti. Il corridore toscano, vincitore della tappa inaugurale e secondo nella terza frazione, è riuscito a conquistare la graduatoria della regolarità pur terminando a pari merito con Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team), a sua volta vincitore di una tappa e secondo in un’altra. Entrambi hanno infatti raccolto 53 punti, ma, a parità di risultati, il regolamento ha premiato il portacolori del Team UKYO, che rispetto è riuscito a passare per primo ad almeno un traguardo volante, proprio nella giornata conclusiva.

Dati commenta l’importante risultato raggiunto anche grazie al contributo del compagno di squadra Nicolò Garibbo: “Abbiamo provato inizialmente a andare in fuga, poi abbiamo visto che stavano rientrando da dietro e abbiamo fatto a tutta il primo pezzo per arrivare allo sprint. Grazie a Garibbo, che mi ha aiutato nel primo traguardo volante, che ho vinto, e soprattutto nel secondo, in cui ha vinto lui, abbiamo portato a casa questo grande traguardo“.

Il bilancio è eccellente dal punto di vista personale e di squadra: “Penso che tutto questo Tour of the Alps abbia superato di gran lunga le nostre più rosee aspettative“. Messosi in grande evidenza in questo inizio di stagione, che l’ha visto conquistare anche una tappa alla Settimana Coppi e Bartali, il giovane corridore toscano guarda ora anche al CicloMercato: “Spero in una chiamata, vedremo“.