Giulio Pellizzari vince il Tour of the Alps! Stacca tutti sul Montoppio e arriva da solo a Bolzano!

Colpo doppio, chiusura migliore non poteva esserci. Quinta tappa per il Tour of the Alps 2026, valida anche per la Coppa Italia delle Regioni 2026, a trionfare è Giulio Pellizzari con un’azione meravigliosa. L’azzurro ha fatto la differenza sull’ultima salita ed è arrivato in solitaria sul traguardo di Bolzano prendendosi oltre alla vittoria parziale anche la classifica generale. Un vero e proprio dominio per l’uomo della Red Bull – BORA – hansgrohe. Da segnalare che l’Italia non aveva mai vinto il Tour of the Alps, l’ultima affermazione risale a quando si chiamava ancora Giro del Trentino.

Dodici corridori sono andati all’attacco nella prima fase di gara: Lennart Jasch (Tudor), Sam Oomen (Lidl-Trek), Rainer Kepplinger (Bahrain Victorious), Alastair Mackellar, Juan Felipe Rodriguez (EF Education-EasyPost), Koen Bouwman (Jayco AlUla), Vicente Rojas (Bardiani CSF 7 Saber), Dina Marton (MBH Bank Csb Telecom Fort), Mattia Bais (Polti VisitMalta), Tom Pidcock, Mark Donovan (Pinarello Q36.5) e Nicolò Garibbo (Team Ukyo).

Il gruppo però non ha lasciato troppo spazio con soprattutto la INEOS Grenadiers a dettare un passo forte per andare a riprendere i fuggitivi. La seconda scalata al Montoppio si è rivelata decisiva: ripreso l’ultimo degli attaccanti, Pidcock, ed è iniziata la battaglia tra i big. A lanciare l’attacco Giulio Pellizzari che ha fatto la differenza: ad inseguire Egan Bernal, Michael Storer e Thymen Arensman.

Spettacolare l’azione dell’azzurro della Red Bull – BORA – hansgrohe prima in salita, poi in discesa: in maglia verde ha fatto il vuoto e si è lanciato in maniera trionfale verso il traguardo. Staccati di 30” Bernal, Storer e Arensman.