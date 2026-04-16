MXGP, si chiude la doppietta italiana con il GP del Trentino. La classe regina cerca ancora un padrone

Prosegue senza soluzioni di continuità il Mondiale motocross 2026 e, nello specifico, siamo di fronte al secondo impegno della doppietta italiana che si è aperta che con il Gran Premio di Sardegna dello scorso weekend e si andrà quindi a concludere con il Gran Premio del Trentino, quinto round stagionale.

Si correrà come tradizione nello splendido scenario del tracciato di Pietramurata per una tappa di estrema importanza. Inutile girarci attorno, mai come in questa annata la classe regina sembra non avere un padrone o un dominatore già predefinito. Tutto appare apertissimo e le prime quattro uscite lo hanno confermato in maniera amplissima. Anche in Trentino regnerà l’equilibrio?

Per il momento in vetta alla classifica generale troviamo il belga della KTM Lucas Coenen che veleggia con 192 punti contro i 178 di Jeffrey Herlings (Honda), mentre in terza posizione a quota 162 troviamo il francese Tom Vialle (Honda). Rimane in quarta piazza il suo connazionale Romain Febvre (Kawasaki) con 160 punti, quindi in quinta lo sloveno Tim Gajser (Yamaha) con 149 e sesto il francese Maxime Renaux (Yamaha) con 143. Sei piloti in 49 punti sono uno scenario che raramente si è visto in MXGP negli ultimi anni.

Anche per questo motivo l’appuntamento di Pietramurata assume ulteriore valore. Da queste due manche (più la Qualifying Race del sabato) attendiamo una classifica generale che potrebbe delinearsi in maniera migliore o che, viceversa, potrebbe andare a ingarbugliarsi in maniera ulteriore. In poche parole dal Gran Premio del Trentino potremmo attenderci di tutto. La MXGP avrà un padrone oppure proseguirà sulla scia dell’imprevedibilità?