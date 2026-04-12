Motocross
MXGP: Lucas Coenen si prende di forza gara-1 al GP di Sardegna, Adamo e Forato tra i primi dieci!
Prima Sacha, poi Lucas. Dopo il trionfo del fratello in MX2, il maggiore dei Coenen ha vinto gara-1 nella classe MXGP in occasione del GP di Sardegna, quarto atto valido per il Mondiale 2026 di motocross in scena questa settimana sul tracciato di Riola Sardo. Un successo importante, maturato già nella prima parte di corsa.
Nelle prime battute ad avere la meglio è stato Tom Vialle (Honda), capace di prendere per pochi metri la testa della gara salvo poi essere subito ripreso da uno scatenato Jeffrey Herlings che, in men che non si dica, porta in dote un margine di due secondi. Più attardato invece Coenen (KTM), quinto all’uscita dal cancelletto.
Tuttavia il belga, in forma smagliante, si libera facilmente prima di Romain Febvre (Kawasaki) e successivamente di Oriol Oliver (KTM), quindi del già citato Vialle, mettendosi così sugli scarichi di Herlings, poi sorpassato quando mancavano quattordici minuti alla prima fase della corsa.
Con nessuno davanti, il centauro sfoggia tutta la sua forza, dettando un passo impressionante fino al traguardo, in cui segna il cronometro di 34:57.852, 0:19.634 in più rispetto ad Herlings, secondo precedendo Romain Febvre, terzo a 0:49.465 davanti a Kay De Wolf (Husqvarna), quarto a 0:55.011, e a Ruben Fernandez (Honda), quinto a 1:02.242.
Benissimo poi Andrea Adamo (KTM), piazzatosi al sesto posto (+1:10.538). Top 10 anche per Alberto Forato (Fantic), ottavo con 1:16.611. Più lontano invece Mattia Guadagnini (KTM), rimasto attardato di un giro. Gara-2 si correrà a partire dalle 17:00.