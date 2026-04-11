MXGP, Jeffrey Herlings si aggiudica la Qualifying Race del GP di Sardegna. Sesto Andrea Adamo

Jeffrey Herlings ha fatto sua la Qualifying Race del Gran Premio di Sardegna, quarto appuntamento del Mondiale di MXGP 2026. Sullo splendido scenario del tracciato di Riola Sardo l’olandese della Honda ha piazzato la manche perfetta e si prepara nel migliore dei modi per le due gare di domani.

La Qualifying Race è andata all’olandese Jeffrey Herlings (Honda) con un margine di vantaggio di 4.3 secondi sul francese Romain Febvre (Kawasaki) mentre è terzo lo sloveno Tim Gajser (Yamaha) a 8.7. Quarta posizione per il francese Tom Vialle (Honda) a 12.6, mentre in quinta troviamo il belga Lucas Coenen (KTM) a 13.4.

Sesta posizione per Andrea Adamo (KTM) a 30.9 secondi, settima per l’olandese Kay de Wolf (Husqvarna) a 35.2, mentre è ottavo Alberto Forato (Fantic) a 38.5. Nona posizione per il francese Maxime Renaux (Yamaha) a 45.8, quindi completa la top10 il belga Brent van Doninck (Fantic) a 47.8. Chiude 15° Mattia Guadagnini (KTM) a 1:17, quindi 17° Andrea Bonacorsi (Ducati) a 1:22, mentre chiude 26° Matteo del Coco (Husqvarna) a un giro.

A questo punto la classifica generale vede al comando Lucas Coenen con 142 punti con 6 lunghezze di vantaggio su Tom Vialle e 8 su Jeffrey Herlings. Quarta posizione per Tim Gajser con 124 punti, quinta per Romain Febvre con 122 e sesta per Maxime Renaux con 119.

Come proseguirà il programma del Gran Premio di Sardegna? Domani la classe regina sarà in pista alle ore 14.15 per Gara-1, mentre la seconda manche che andrà a decidere il primo round italiano prenderà il via alle ore 17.10.