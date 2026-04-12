MX2: Sacha Coenen trionfa in gara-1 al GP di Sardegna, Lata in top 10

Comincia nel segno di Sacha Coenen il GP della Sardegna, quarto appuntamento valido per il Mondiale 2026 di Motocross, classe MX2. Grande prestazione per il centauro belga che, per l’occasione, ha regolato il compagno di scuderia Simon Laengenfelder, attuale leader del Campionato.

Nello specifico il pilota stanziato tra le fila della KTM ha fermato il cronometro a 35:26.597, rifilando 0:12.967 al diretto rivale, secondo davanti all’Husqvarna di Liam Everts, terzo a 0:28.886. Hanno concluso invece in top cinque il lettone Janis Martin Reisulis (Yamaha), quarto a 0:35.822, ed il ceco Julius Mikula (KTM), quinto a 0:37.946. Da menzionare inoltre la sesta e la settima piazza delle Triumph di Camden Mc Lellan (0:38.661) e Guillem Farres (0:48.135).

Il migliore italiano del lotto è stato invece Valero Lata (Honda), abile a raccogliere il decimo piazzamento con un ritardo di 1:12.315 rispetto al primo della classe. Sedicesima piazza poi per Andrea Rossi (KTM), attardato di un giro. Ventesimo infine Ferrruccio Zanchi (Ducati), indietro di quattro giri.

In attesa di gara-2 nella classifica generale Laengenfelder comanda ancora le operazioni con 180 punti seguito da Coenen, secondo con 159 precedendo Liam Everts, terzo a 148. La seconda corsa partirà alle ore 16:10.