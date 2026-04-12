Motocross oggi in tv, GP Sardegna 2026: orari MXGP e MX2, programma, streaming

Il crossodromo “Le Dune” di Riola Sardo ospita il Gran Premio di Sardegna 2026, quarta tappa stagionale del Mondiale Motocross (primo dei tre appuntamenti in calendario che si terranno sul suolo italiano). Quest’oggi, domenica 12 aprile, vanno in scena le due gare lunghe a punteggio pieno sia per la MX2 che per la MXGP sulla sabbia profonda del tracciato isolano.

Nella classe regina Jeffrey Herlings ha ottenuto la pole position grazie al successo di ieri nella Qualifying Race e si conferma uno dei favoriti principali per la vittoria del GP insieme al leader del campionato Lucas Coenen, che proverà a difendere la tabella rossa dagli attacchi della coppia HRC formata da Herlings e dal francese Tom Vialle. Obiettivo top5 difficile ma non impossibile in almeno una delle due manche domenicali per il rookie azzurro Andrea Adamo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Sardegna 2026, quarto round stagionale del Mondiale Motocross. Tutte le gare saranno visibili in diretta streaming su MXGP-TV, HBO Max, Discovery Plus, Eurosport 2 e DAZN (le seconde manche anche in tv su RaiSportHD ed in streaming su Rai Play), mentre OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale delle due manche di MXGP con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO GP SARDEGNA MOTOCROSS 2026

Domenica 12 aprile

Ore 13.15 Gara-1 MX2 – Diretta streaming su MXGP TV, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 2, DAZN

Ore 14.15 Gara-1 MXGP – Diretta streaming su MXGP TV, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 2, DAZN

Ore 16.10 Gara-2 MX2 – Diretta tv su RaiSportHD; live streaming su Rai Play, MXGP TV, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 2, DAZN

Ore 17.10 Gara-2 MXGP – Diretta tv su RaiSportHD; live streaming su Rai Play, MXGP TV, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 2, DAZN

PROGRAMMA GP SARDEGNA MOTOCROSS 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: gare-2 su RaiSportHD.

Diretta streaming: vedi lo schemino sopra.

Diretta Live testuale (delle due manche MXGP): OA Sport.