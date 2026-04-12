MX2, Laengenfelder batte Coenen nella seconda manche e vince il GP di Sardegna. Italiani nelle retrovie

Simon Laengenfelder approfitta dell’errore di Sacha Coenen e si impone in gara-2 sulla sabbia di Riola Sardo, prendendosi anche la vittoria assoluta nel Gran Premio di Sardegna 2026, valevole come quarto round stagionale del Mondiale Motocross classe MX2. Doppio sigillo dunque per il tedesco della KTM, che resta saldamente al comando della classifica generale nonostante un weekend in cui il suo avversario diretto era superiore.

Il campione del mondo in carica, secondo in gara-1 e nella Qualifying Race di ieri, ha ereditato infatti la prima posizione nella seconda manche domenicale in seguito ad una caduta di Coenen nelle battute iniziali della run. Il belga, sprofondato intorno alla decima piazza, ha poi effettuato una rimonta clamorosa risalendo velocemente il gruppo e chiudendo al posto d’onore.

Terza posizione in gara-2 per la Triumph del sudafricano Camden McLellan, mentre l’ultimo gradino del podio nella graduatoria del GP sardo è stato occupato dal belga Liam Everts (Husqvarna) grazie ad un terzo ed un quarto posto di manche. Gara negativa purtroppo per gli azzurri di punta, con Ferruccio Zanchi 14° e Valerio Lata 20° dopo una discreta partenza, mentre è 16° Andrea Rossi.

Laengenfelder conserva quindi la tabella rossa di leader del campionato con un margine di 24 punti su Coenen, 39 su Everts, 43 su McLellan e 52 su Farres.

CLASSIFICA GARA-2 GP SARDEGNA MX2 2026

1 1 LÄNGENFELDER, Simon GER DMSB Red Bull KTM Factory RacingKTM 35:46.884 0.000 52.821 25

2 19 COENEN, Sacha BEL FMB Red Bull KTM Factory RacingKTM 35:55.195 8.311 52.617 22

3 8 MC LELLAN, Camden RSA KNMV Triumph Racing MX2 Factory Team Triumph 36:00.840 13.956 52.480 20

4 26 EVERTS, Liam BEL FMB Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 36:09.574 22.690 52.268 18

5 47 REISULIS, Karlis Alberts LAT LAMSF Monster Energy Yamaha Factory MX2 Yamaha 36:12.491 25.607 52.198 16

6 317 VALIN, Mathis FRA FFM Kawasaki Racing Team MX2Kawasaki 36:12.879 25.995 52.189 15

7 33 KARSSEMAKERS, Kay NED KNMV Dixon Racing Team Kawasaki Kawasaki 36:35.499 48.615 51.651 14

8 20 MIKULA, Julius CZE ACCR Osicka MX Team KTM 36:39.703 52.819 51.552 13

9 772 REISULIS, Janis Martins LAT LAMSF Monster Energy Yamaha Factory MX2 Yamaha 36:47.074 1:00.190 51.380 12

10 99 FARRES, Guillem ESP RFME Triumph Racing MX2 Factory Team Triumph 36:53.228 1:06.344 51.237 11

11 408 SMULDERS, Scott NED KNMV SixtySeven Racing-Team Husqvarna 36:55.463 1:08.579 51.186 10

12 716 ZANOCZ, Noel HUN MAMS Venrooy KTM Racing KTM 37:04.580 1:17.696 50.976 9

13 83 GRAU, Maxime FRA FFM Maddii Racing Team HondaHonda 37:17.315 1:30.431 50.686 8

14 73 ZANCHI, Ferruccio ITA FMI Beddini Racing Ducati Factory MX2 Team Ducati 37:34.503 1:47.619 50.299 7

15 12 GUNDERSEN, Pelle NOR NMF Husqvarna 36:03.090 -1 Lap 49.513 6

16 420 ROSSI, Andrea ITA FMI KTM 36:05.998 2.908 49.446 5

17 290 VOELKER, Joshua GER DMSB KTM 37:36.600 1:33.510 47.461 4

18 401 VAN DRUNEN, Lotte NED KNMV De Baets- AIT Yamaha Supported Team Yamaha 35:53.075 -2 Laps 46.817 3

19 938 BICALHO, Rodolfo BRA FMI KTM 36:51.545 58.470 45.579 2

20 18 LATA, Valerio ITA FMI Honda HRC PETRONAS Honda 23:11.165 -7 Laps 49.814 1

21 172 VALK, Cas NED KNMV TM Moto CRD Motosport Factory Racing TM 15:44.389 -11 Laps 46.697 0