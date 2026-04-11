MX2, Sacha Coenen fa sua la Qualifying Race e si porta a -24 da Simon Laengenfelder

Sacha Coenen si è aggiudicato la Qualifying Race del Gran Premio di Sardegna, quarto appuntamento del Mondiale di MX2 2026. Sul tracciato di Riola Sardo abbiamo assistito ad una manche che non ha avuto pressoché storia con il belga che ha vinto con ampio margine. A questo punto la classifica generale vede al comando Simon Laengenfelder con 158 punti con +24 su Sacha Coenen, mentre Guillem Farres è terzo a 30 punti.

Sacha Coenen (KTM) ha vinto la Qualifying Race con un margine di vantaggio di 13.2 secondi su Simon Laengenfelder (KTM) mentre è terzo il lettone Janis Martins Reisulis (Yamaha) a 19.1. Quarta posizione per il belga Liam Everts (Husqvarna) a 20.0, quinta per il sudafricano Camden McLellan (Triumph) a 22.3, mentre in sesta troviamo il francese Mathis Valin (Kawasaki) a 24.9.

Settima posizione per l’olandese Kay Karssemakers (Kawasaki) a 43.1, ottava per il nostro Valerio Lata (Honda), nona per Ferruccio Zanchi (Ducati) a 44.0, mentre completa la top10 lo spagnolo Guillem Farres (Triumph) a 53.3. Chiude 18° Andrea Rossi (KTM) a un giro.

Come proseguirà il programma della tappa sarda? Domani la MX2 sarà in pista alle ore 13.15 per Gara-1, mentre la seconda manche che andrà a decidere il primo round italiano prenderà il via alle ore 16.10.