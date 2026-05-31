MX2, Mathis Valin vince Gara-2 e fa suo il round di Teutschenthal. Coenen sempre in vetta alla generale

Mathis Valin si è aggiudicato Gara-2 del Gran Premio di Germania, settimo appuntamento del Mondiale di MX2 2026 e ha fatto suo il round teutonico essendosi aggiudicato la seconda manche, nonostante i 47 punti complessivi a braccetto con Sacha Coenen.

Sul tracciato di Teutschenthal il pilota francese della Kawasaki ha preceduto il belga Sacha Coenen (KTM) per un secondo esatto mentre al terzo posto ha concluso il padrone di casa Simon Laengenfelder (KTM) a 2.5. Quarta posizione per lo spagnolo Guillem Farres (Triumph) a 4.1, quinta per il lettone Janis Martins Reisulis (Yamaha) a 25.7 mentre in sesta troviamo il sudafricano Camden McLellan (Triumph) a 27.0.

Settimo il belga Liam Everts (Husqvarna) a 33.7, ottava posizione per il nostro Valerio Lata (Honda) a 3.4, quindi nono l’olandese Kay Karssemakers (Kawasaki) a 1:07, mentre completa la top10 l’ungherese Noel Zanocz (KTM) a 1:21.

Si ferma in 13a posizione Ferruccio Zanchi (Ducati) a 1:53, quindi ad un giro Andrea Rossi (KTM), Morgan Bennati (Triumph) e Alessandro Traversini (KTM). Si ferma in 30a posizione Giovanni Meneghello (KTM) a 2 giri, mentre è 32° ed ultimo Alessandro Gaspari (KTM) che si ferma dopo soli 8 giri.

A questo punto la classifica generale del Mondiale MX2 2026 vede al comando Sacha Coenen che si porta a quota 320 punti con 3 sole lunghezze di vantaggio su Simon Laengenfelder, mentre è terzo Guillem Farres a 301. Quarta posizione per Liam Everts a 281, quinta per Camden McLellan con 278 mentre è sesto Mathis Valin con 264.