Motocross
MX2, inizia la doppietta italiana con il GP di Sardegna. Laengenfelder vuole la fuga in classifica
Dopo un fine settimana di riposo, dedicato alle festività pasquali, torna ufficialmente in scena il Mondiale motocross 2026. Il ritorno in pista sarà assolutamente imperdibile, dato che ci attende una doppietta italiana che precederà una lunga pausa che si andrà poi a concludere nel weekend del 24 maggio con il Gran Premio di Francia.
La prima delle due tappe che si disputeranno nei nostri confini sarà il Gran Premio di Sardegna, quarto appuntamento del Mondiale di MX2 2026. Sul tracciato di Riola Sardo, location tradizionale per la gara, ci attende una prova di estrema importanza, che andrà a consegnare punti pesanti a livello di classifica generale.
Simon Laengenfelder, dominatore di questo primo scorcio di campionato, veleggia in prima posizione con 149 punti contro i 127 dello spagnolo Guillem Farres, mentre in terza posizione troviamo il belga Sacha Coenen con 124. Quarta posizione per il sudafricano Camden McLellan con 121 a braccetto con il belga Liam Everts, mentre il primo degli italiani è Valerio Lata, ottavo, con 90.
Il tedesco del team KTM, quindi, vuole la prima fuga in classifica generale per cercare il bis nella categoria, dopo il successo di un anno fa con soli 9 punti di margine sull’olandese Kay de Wolf. Alle sue spalle i rivali non mancano ma la sensazione che il pilota classe 2004 nativo di Hof sia il grande favorito per il successo finale. In casa Italia, invece, Valerio Lata, reduce dall’ottimo weekend del Gran Premio di Svizzera, cercherà conferme per avvicinare le posizioni che contano della graduatoria.