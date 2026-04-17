MX2: la lotta tra Langenfelder e Coenen si sposta in Trentino. Occasione di riscatto per gli italiani

Dopo il grande appuntamento in Sardegna, il Mondiale MX2 2026 rimane in Italia per affrontare nel prossimo weekend il Gran Premio del Trentino, quinta tappa del Campionato. Il circuito di Pietramurata ospiterà infatti una due giorni densa di eventi che assegnerà punti importanti per la classifica generale, guidata dal tedesco Simon Langenfelder.

Il Gran Premio sardo si è concluso proprio con la vittoria del teutonico in gara-2, grazie alla quale si è aperto un leggero gap nei confronti del primo inseguitore Sacha Coenen, ora distante 24 punti. La lotta è quindi ben serrata ed i due sembrano i più accreditati per la battaglia per il titolo. La settimana scorsa, infatti, i due si sono spartiti le prime due posizioni delle gare, con il belga che si era imposto in gara-1.

La sfida tra i due KTM passa ora dal Trentino, un GP in cui entrambi l’anno scorso hanno trovato non poche difficoltà. Il giovane Coenen non ha è mai salito sul podio sul tracciato ostico di Pietramurata mentre Langenfelder vanta un podio nel 2025, ed una vittoria nel 2024. Sarà dunque ancora più interessante osservare l’andamento di questa tappa e capire se il tedesco andrà in fuga oppure il belga terrà aperto il Campionato. Gli italiani, invece, cercano riscatto dopo un GP di Sardegna molto negativo, in cui il miglior risultato è stata la top 10 di Valerio Lata.