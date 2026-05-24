MX2, Guillem Farres fa sua Gara-1 del GP di Francia. Laengenfelder sempre in vetta alla generale

Un eccellente Guillem Farres si è aggiudicato Gara-1 del Gran Premio di Francia, sesto appuntamento del Mondiale MX2 2026. Sul tracciato di Lacapelle Marival il pilota spagnolo ha preso il comando delle operazioni, ha saputo resistere al pressing di Mathis Valin (vincitore della Qualifying Race di ieri) e ha vinto comodamente la prima manche.

Dopo questa prima manche la classifica generale vede al comando sempre Simon Laengenfelder che si porta a quota 267 punti contro i 258 di Sacha Coenen. Terza posizione per Guillem Farres a 236, quarta per Liam Everts con 227, mentre in quinta troviamo Camden McLellan con 211.

Guillem Farres (Triumph) ha centrato il successo sulla pista francese con un margine di vantaggio di 3.4 secondi sul padrone di casa Mathis Valin (Kawasaki), mentre è terzo il sudafricano Camden McLellan (Triumph) a 5.7. Quarta posizione per il tedesco Simon Laengenfelder (KTM) a 12.3, quinta per il belga Liam Everts (Husqvarna) a 18.9, mentre è sesto il lettone Janis Martins Reisulis (Yamaha) a 24.7

Chiude al settimo posto il ceco Julius Mikula (KTM) a 26.9, ottavo il belga Sacha Coenen (KTM) a 30.7, quindi nono il francese Maxime Grau (Honda) a 36.7, mentre completa la top10 lo spagnolo Francisco Garcia (Kawasaki) a 39.1. Il primo degli italiani è Ferruccio Zanchi (Ducati) che conclude a 41.0, davanti a Valerio Lata (Honda) in 12a posizione a 1:04. Ventesimo Alessandro Gaspari (KTM) a un giro, quindi 22° Andrea Rossi (KTM) e 34° Alessandro Traversini (KTM) che si è fermato già nelle prime battute di gara.

A questo punto la classe più leggera si concentra in vista della seconda manche che prenderà il via alle ore 16.10 e andrà ad assegnare il round transalpino.