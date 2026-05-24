Motocross
MX2, Guillem Farres vince anche Gara-2 e fa suo il round francese. Laengenfelder a +8 su Coenen in classifica
Guillem Farres completa l’opera! Lo spagnolo, infatti, dopo aver messo le mani sulla prima manche si è aggiudicato anche Gara-2 del Gran Premio di Francia, sesto appuntamento del Mondiale MX2 2026, aggiudicandosi il round.
Sul tracciato di Lacapelle Marival lo spagnolo Guillem Farres (Triumph) ha chiuso la seconda manche tagliando il traguardo in prima posizione dopo una intensa e lunga battaglia con il lettone Janis Martins Reisulis (Yamaha) che, nel finale, dopo il sorpasso decisivo, sprofonda in quinta posizione a 13.2 secondi.
Al secondo posto, infatti, troviamo il sudafricano Camden McLellan (Triumph) a soli 856 millesimi dallo spagnolo, mentre è terzo il francese Mathis Valin (Kawasaki) a 6.8 secondi. Quarta posizione per il belga Liam Everts (Husqvarna) a 9.9, quindi sesta per il belga Sacha Coenen (KTM) a 13.8.
Non va oltre la settima posizione il tedesco Simon Laengenfelder (KTM) a 22.8, quindi ottava per il nostro Valerio Lata (Honda) a 28.8. Nono il francese Maxime Grau (Honda) a 41.0, mentre completa la top10 lo spagnolo Francisco Garcia (Kawasaki) a 45.2. Chiude 14° Ferruccio Zanchi (Ducati) a 1:321, quindi ad oltre un giro Andrea Rossi (KTM) in 19a posizione, Alessandro Traversini (KTM) 23°, ed Alessandro Gaspari (KTM) che si ferma dopo pochi giri.
A questo punto la classifica generale vede al comando ancora Simon Laengenfelder con 281 punti contro i 273 di Sacha Coenen che ne perde 5 nel confronto diretto. Terza posizione per Guillem Farres che si inserisce nella lotta e si porta a 20 lunghezze dal tedesco.