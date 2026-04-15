Come cambia il tabellone di Musetti a Barcellona senza Alcaraz e De Minaur. Attenzione ad un nuovo fenomeno spagnolo

Non siamo neanche a metà settimana e l’ATP 500 di Barcellona ha già perso per strada tre delle prime quattro teste di serie del torneo, mentre sopravvive per il momento il n.2 Lorenzo Musetti. Dopo la sconfitta rimediata ieri all’esordio dal russo Karen Khachanov (n.4 del seeding) contro l’argentino Camilo Ugo Carabelli, quest’oggi sono infatti usciti di scena altri due grandi protagonisti del Barcelona Open 2026.

Nel pomeriggio odierno è arrivato infatti l’annuncio del ritiro dell’idolo locale Carlos Alcaraz, numero 2 al mondo e prima testa di serie della manifestazione, che deve alzare bandiera bianca per un problema al polso destro e non potrà scendere in campo domani agli ottavi di finale contro il ceco Tomas Machac (promosso dunque ai quarti senza giocare).

Fuori dai giochi inoltre anche l’australiano Alex De Minaur, n.3 del seeding, battuto in due set dal serbo Hamad Medjedovic. Parte alta del tabellone in cui rimangono a questo punto in gara Machac che attende il vincitore del confronto tra il russo Andrey Rublev ed il torinese Lorenzo Sonego, mentre l’altro quarto di finale sarà tra Medjedovic ed il portoghese Nuno Borges.

Il cammino per arrivare fino in fondo resta comunque insidioso per Musetti, che sfiderà domani il mancino francese Corentin Moutet per poi trovare eventualmente ai quarti uno tra il temibile transalpino Arthur Fils ed il solido americano Brandon Nakashima, con all’orizzonte una possibile semifinale contro il giovane talento spagnolo Rafael Jodar.