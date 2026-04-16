Lorenzo Musetti in crescita a Barcellona: “Contento del mio atteggiamento in campo oggi”

Lorenzo Musetti regola l’istrionico francese Corentin Moutet con il punteggio di 6-3 6-4 e stacca il pass per i quarti di finale all’ATP 500 di Barcellona 2026, dove affronterà uno tra il temibile transalpino Arthur Fils e lo statunitense Brandon Nakashima. Buona vittoria per il numero 2 d’Italia, che aveva bisogno di giocare il maggior numero possibile di partite questa settimana in Catalogna per ritrovare un po’ di ritmo e fiducia in vista dei prossimi grandi appuntamenti della stagione sulla terra battuta.

“Sapete che Moutet è un difensore straordinario. Ha queste abilità con le mani, con il tocco, e corre tantissimo. Non è stato facile trovare un modo per strappargli il servizio. Alla fine, con un ottimo rovescio incrociato, ho chiuso e ho ottenuto il break. Sono molto contento della pazienza e dell’atteggiamento che ho mostrato in campo oggi“, ha dichiarato il 24enne carrarino a fine incontro riferendosi ad un punto spettacolare che gli ha consentito di piazzare il break decisivo nel secondo set.

“Non è stato facile perché oggi c’era parecchio vento. Non soffiava sempre nella stessa direzione, quindi non è stato facile adattarsi e gestire le condizioni. In un certo senso, penso di essere riuscito a rimanere concentrato e a cercare di giocare ogni punto come se fosse il precedente. Alla fine, ho portato a casa la vittoria e questa è la cosa più importante“, ha aggiunto Musetti (fonte: ATP).

Con questo risultato il tennista azzurro mette in cascina dei punti preziosi per la classifica e mette nel mirino addirittura un possibile quadruplo sorpasso (in caso di conquista del titolo) che lo proietterebbe dalla nona alla quinta piazza del ranking mondiale.