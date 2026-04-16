Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Tennis

Lorenzo Musetti in crescita a Barcellona: “Contento del mio atteggiamento in campo oggi”

Pubblicato

34 secondi fa

il

Per approfondire:
Lorenzo Musetti
Musetti / IPA Sport

Lorenzo Musetti regola l’istrionico francese Corentin Moutet con il punteggio di 6-3 6-4 e stacca il pass per i quarti di finale all’ATP 500 di Barcellona 2026, dove affronterà uno tra il temibile transalpino Arthur Fils e lo statunitense Brandon Nakashima. Buona vittoria per il numero 2 d’Italia, che aveva bisogno di giocare il maggior numero possibile di partite questa settimana in Catalogna per ritrovare un po’ di ritmo e fiducia in vista dei prossimi grandi appuntamenti della stagione sulla terra battuta.

Sapete che Moutet è un difensore straordinario. Ha queste abilità con le mani, con il tocco, e corre tantissimo. Non è stato facile trovare un modo per strappargli il servizio. Alla fine, con un ottimo rovescio incrociato, ho chiuso e ho ottenuto il break. Sono molto contento della pazienza e dell’atteggiamento che ho mostrato in campo oggi“, ha dichiarato il 24enne carrarino a fine incontro riferendosi ad un punto spettacolare che gli ha consentito di piazzare il break decisivo nel secondo set.

Non è stato facile perché oggi c’era parecchio vento. Non soffiava sempre nella stessa direzione, quindi non è stato facile adattarsi e gestire le condizioni. In un certo senso, penso di essere riuscito a rimanere concentrato e a cercare di giocare ogni punto come se fosse il precedente. Alla fine, ho portato a casa la vittoria e questa è la cosa più importante“, ha aggiunto Musetti (fonte: ATP).

Con questo risultato il tennista azzurro mette in cascina dei punti preziosi per la classifica e mette nel mirino addirittura un possibile quadruplo sorpasso (in caso di conquista del titolo) che lo proietterebbe dalla nona alla quinta piazza del ranking mondiale.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità