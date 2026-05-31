Motocross oggi in tv, GP Germania 2026: orari MXGP e MX2, programma, streaming
A Teutschenthal si concluderà oggi, domenica 31 maggio, il GP di Germania di MXGP ed MX2: si correranno infatti warm-up e gare della settima tappa della stagione 2026 del Mondiale di motocross. Dopo le qualifying race di ieri, in MXGP guida la classifica Lucas Coenen, mentre in MX2 comanda Simon Längenfelder.
Di seguito il programma con gli orari completi. Si inizierà con i warm-up, della durata di 15′: alle 10.25 la MX2, alle 10.45 la MXGP. Poi le gare, tutte di 30’+2 giri: per la MX2 via alle 13.15 ed alle 16.10, per la MXGP start alle 14.15 ed alle 17.10.
Per il GP di Germania 2026 di motocross non sarà prevista la diretta tv, mentre la diretta streaming sarà fruibile su mxgp-tv.com, Discovery Plus, HBO Max, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale (solo gare MXGP).
CALENDARIO GP GERMANIA MOTOCROSS 2026
Domenica 31 maggio
10.25 Motocross, GP Germania: MX2, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming
10.45 Motocross, GP Germania: MXGP, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming
13.15 Motocross, GP Germania: MX2, gara 1 – mxgp-tv.com, Discovery Plus, HBO Max
14.15 Motocross, GP Germania: MXGP, gara 1 – mxgp-tv.com, Discovery Plus, HBO Max
16.10 Motocross, GP Germania: MX2, gara 2 – mxgp-tv.com, Discovery Plus, HBO Max
17.10 Motocross, GP Germania: MXGP, gara 2 – mxgp-tv.com, Discovery Plus, HBO Max
